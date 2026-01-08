Ayuda Escolar ANSES: quiénes cobran $85.000 y cómo prepararse para el ciclo lectivo 2026

Hoy, 8 de enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de la Ayuda Escolar Anual. Mientras muchas familias se preparan para las vacaciones o el inicio de clases, el organismo previsional confirmó el depósito de este beneficio clave para afrontar los gastos educativos.

A continuación, te detallamos quiénes reciben el pago este mes, cuál es el monto confirmado y qué trámite debés hacer sí o sí para cobrar la ayuda correspondiente al ciclo 2026.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar en enero de 2026

Es importante aclarar que el pago que se está acreditando en estos días no es para todos los beneficiarios, sino para un grupo específico. Si presentaste el Certificado de Escolaridad en noviembre de 2025, este es tu momento de cobro.

ANSES realiza el pago de manera automática en marzo para quienes tienen los papeles al día, pero si te demoraste y cargaste el formulario a fines del año pasado, el depósito se efectiviza ahora, a los 60 días de la presentación.

Monto a cobrar en enero: $85.000 por hijo.

por hijo. Motivo: Es el remanente del ciclo lectivo 2025 para quienes acreditaron la regularidad tarde.

Ver también: Cambios en la AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en enero 2026?

¿Se viene un aumento para marzo 2026?

La gran duda de todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF es cuánto se cobrará en la liquidación masiva de marzo, cuando arranque oficialmente el ciclo lectivo 2026.

Hasta el momento, el valor de la Ayuda Escolar se mantiene en $85.000 (cifra congelada por el Decreto 150/2025 durante el año pasado). Sin embargo, se espera que el Gobierno nacional anuncie una actualización del monto antes de la liquidación de marzo para compensar la inflación y el aumento de la canasta escolar.

Dato clave: Si cobrás en marzo, estate atento a las próximas resoluciones oficiales que confirmarán el nuevo importe.

Ver también: Aumento de sueldo en Provincia de Buenos Aires: qué se negocia para docentes y estatales en enero 2026

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar 2026

Para recibir este dinero extra, tenés que cumplir con condiciones muy puntuales. El beneficio alcanza a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, y titulares de la prestación por Desempleo, AUH y AUE.

Condiciones del hijo/a:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

inclusive. Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Condiciones para hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.

Deben asistir a establecimientos de enseñanza especial (públicos o privados) o recibir apoyo de maestros particulares matriculados para ese fin.

Tener vigente la autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por ANSES.

Ver también: Calendario escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: fechas de inicio, receso y cierre del ciclo lectivo

Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar desde el celular

Aunque el pago suele ser automático en marzo para la mayoría, la presentación del formulario PS 2.68 es obligatoria para confirmar la regularidad escolar. Si no lo presentás, podés tener problemas para cobrar o incluso que te reclamen lo abonado.

Podés hacer el trámite sin moverte de tu casa a través de mi ANSES:

Entrá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá en el menú la sección Hijos > Presentar un Certificado Escolar. Seleccioná Generar Certificado, completá los datos del alumno y la escuela. Imprimilo y llevalo a la escuela para que lo firmen las autoridades. Sacale una foto clara al formulario firmado. Volvé a entrar a mi ANSES, andá a Presentar Certificado Escolar y cargá la foto.

Recordá: Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para completar este trámite, pero lo ideal es hacerlo al inicio de las clases para asegurar el cobro rápido.