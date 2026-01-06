Calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires: fechas de inicio, receso y cierre del ciclo lectivo

Con la mirada puesta en la planificación educativa del próximo año, la provincia de Buenos Aires avanzó con definiciones clave que impactan en estudiantes, docentes y familias. El nuevo esquema organiza tiempos pedagógicos, actividades institucionales y conmemoraciones, en línea con los lineamientos nacionales y provinciales que rigen el sistema educativo.
La provincia aprobó el calendario escolar 2026
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) oficializó el calendario escolar 2026 para todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo bonaerense. La medida fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en la Ley Provincial de Educación N° 13.688.
El esquema respeta el criterio fijado por el Consejo Federal de Educación, que exige garantizar al menos 190 días de clase efectivos en todo el país.
Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026
El cronograma general define fechas comunes para la mayoría de los niveles y modalidades educativas en la provincia.
Las fechas principales del calendario escolar 2026 son:
- Inicio de clases: 2 de marzo de 2026
- Receso invernal: del 20 al 31 de julio
- Finalización del ciclo lectivo: 22 de diciembre
Estas fechas se complementan con períodos formales de funcionamiento institucional y con actividades planificadas a lo largo del año.
Qué incluye el calendario escolar bonaerense
Además del inicio, receso y cierre del ciclo lectivo, el calendario incorpora otros lineamientos obligatorios para las instituciones educativas.
Entre los puntos destacados se incluyen:
- Planificación de conmemoraciones y celebraciones escolares
- Integración de estas fechas a la planificación institucional, curricular y áulica
- Fortalecimiento de la formación democrática y el vínculo con las comunidades locales y regionales
También se aprobaron las Instrucciones Generales, el Protocolo para actos escolares y el Cronograma General del Calendario Escolar 2026, que ordena las actividades durante todo el año.
Protocolo y actos escolares
La normativa establece que los actos escolares y el uso de símbolos se regirán por:
- Ley N° 14.438
- Reglamento General de las Instituciones Educativas (Decreto N° 2299/11)
Estos lineamientos definen la clasificación de los actos y su desarrollo dentro del ámbito escolar.
Qué pasa con las escuelas de gestión privada
Las Unidades Educativas de Gestión Privada comprendidas en convenios intergubernamentales de cooperación cultural y científica podrán definir su propio ciclo lectivo, siempre dentro del marco normativo vigente.
La Dirección de Educación de Gestión Privada será la encargada de supervisar que se cumpla con la cantidad mínima de días efectivos de clase.
La resolución también deja sin efecto excepciones otorgadas en años anteriores, salvo en los casos expresamente previstos.
Fechas por nivel y modalidad educativa
El calendario establece particularidades según cada modalidad, aunque muchas comparten el mismo esquema general.
Educación inicial, primaria y secundaria
Comparten las mismas fechas:
- Inicio: 2 de marzo
- Receso invernal: del 20 al 31 de julio
- Finalización: 22 de diciembre
Incluye:
- Educación Primaria
- Educación Secundaria
- Educación Técnica y Agraria
- Secundarias Especializadas en Arte
- Educación Especial
- Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores
- Educación Artística
- Centros de Educación Física
- Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
- Equipos de Orientación Escolar (EOE)
Formación profesional
Para esta modalidad, el cronograma es:
- Inicio: 9 de marzo
- Receso invernal: del 20 al 31 de julio
- Finalización: 18 de diciembre
Educación superior
En el nivel superior, las fechas son diferentes:
- Inicio: 16 de marzo
- Receso invernal: del 20 al 31 de julio
- Finalización: 27 de noviembre
Abarca:
- Formación Docente Inicial
- Formación Técnica
- Formación Artística
Jornadas institucionales previstas para 2026
El calendario escolar contempla cinco Jornadas Institucionales regionalizadas, destinadas al trabajo colectivo y la formación situada.
Las jornadas se distribuirán de la siguiente manera:
- Dos en febrero
- Una en agosto
- Una en diciembre
- Una a definir por los equipos distritales e institucionales
Estas instancias buscan fortalecer la planificación pedagógica y el trabajo institucional a lo largo del ciclo lectivo 2026.