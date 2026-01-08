Aumento de sueldo en Provincia de Buenos Aires: qué se negocia para docentes y estatales en enero 2026

El arranque de 2026 encuentra a docentes y trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires con una pregunta central: ¿cuándo llega el próximo aumento y cómo se define? Tras un cierre de 2025 sin bono extraordinario y con la última actualización aplicada en el último trimestre del año pasado, los gremios presionan para que se reabra la negociación salarial y se recupere poder adquisitivo.

Qué se sabe hoy sobre el aumento para docentes y estatales bonaerenses

Por ahora, no hay un nuevo porcentaje oficial anunciado para enero. Lo que sí está confirmado es que la Provincia dejó la paritaria 2025 abierta y comunicó que las negociaciones se retoman en enero de 2026, con reuniones para discutir una nueva recomposición.

Docentes (FUDB) : el reclamo pasa por reabrir la mesa salarial y actualizar tramos, básicos y sumas que impactan en actividad y jubilaciones.

: el reclamo pasa por reabrir la mesa salarial y actualizar tramos, básicos y sumas que impactan en actividad y jubilaciones. Estatales (Ley 10.430 y otros regímenes): piden recomposición y que lo acordado tenga impacto real en el bolsillo (bonificaciones, adicionales y jubilación, según el caso).

Cuál fue el último aumento vigente y por qué hoy se habla de “atraso”

El último esquema que quedó como referencia para buena parte de los sectores provinciales fue un 5% en dos tramos (2,5% y 2,5%), aplicado sobre la base salarial del período anterior. Con ese antecedente, la discusión de enero apunta a definir si habrá:

Nuevos tramos porcentuales (mensuales o bimestrales).

(mensuales o bimestrales). Cláusula de monitoreo/revisión atada a inflación.

atada a inflación. Sumas no remunerativas como “puente” (con el debate clásico: bolsillo vs. impacto en aportes y jubilación).

Paritaria docente y paritaria estatal: qué negocia cada una

Aunque suelen mencionarse juntas, la paritaria docente y la paritaria estatal son instancias distintas, con mesas de negociación propias, gremios específicos y estructuras salariales diferentes. En cada caso se discuten no solo porcentajes de aumento, sino también la composición del salario, los adicionales y el impacto en actividad y jubilaciones, por lo que los acuerdos pueden tener alcances y tiempos de aplicación distintos.

Docentes bonaerenses: qué puntos suelen moverse en cada acuerdo

En educación, el impacto no es solo el porcentaje general: también cuenta cómo se distribuye entre básico, sumas bonificables y adicionales. En términos prácticos, esto es lo que conviene mirar cuando salga una nueva propuesta:

Maestro/a de grado inicial y cargos testigo (jornada simple y completa).

y cargos testigo (jornada simple y completa). Antigüedad : si el aumento “estira” la escala o queda achatada.

: si el aumento “estira” la escala o queda achatada. Bonificables vs. no bonificables : afecta aportes y jubilación.

: afecta aportes y jubilación. Jubilados docentes: si el incremento se traslada en la misma proporción.

Estatales bonaerenses: qué abarca y dónde impacta

En la administración pública provincial, la negociación suele involucrar regímenes distintos (por ejemplo, Ley 10.430 para gran parte de la administración, además de otros sectores). Cuando se anuncie un aumento, estos son los puntos que más cambian el sueldo final:

Porcentaje general sobre el salario básico y componentes regulares.

sobre el salario básico y componentes regulares. Adicionales (bonificaciones, funciones, horas extra, etc.).

(bonificaciones, funciones, horas extra, etc.). Alcance : si corre para todos los escalafones o hay refuerzos por tramos.

: si corre para todos los escalafones o hay refuerzos por tramos. Impacto en jubilaciones a través del IPS.

Cómo saber si el aumento ya impactó en tu recibo

Cuando se cierre un acuerdo, el impacto puede verse en el mes de devengamiento o con liquidaciones posteriores (por ejemplo, si se firma a mitad de mes). Para chequearlo sin vueltas:

Buscá en el recibo el ítem de básico y comparalo con el mes anterior.

y comparalo con el mes anterior. Revisá si aparecen nuevos códigos (sumas fijas, compensaciones, adicionales).

(sumas fijas, compensaciones, adicionales). Confirmá si el incremento fue remunerativo/bonificable (suele influir en aportes a IOMA y jubilación).

(suele influir en aportes a IOMA y jubilación). Si informan “tramos”, verificá qué mes corresponde a cada uno.

Preguntas frecuentes que hoy se repiten en Provincia de Buenos Aires

Con la paritaria en agenda y sin un anuncio oficial cerrado, se repiten dudas concretas entre docentes y estatales bonaerenses. Estas son algunas de las consultas más habituales que surgen en este momento y qué se puede responder con la información disponible hasta ahora.

¿Habrá aumento en enero 2026?

Al 8 de enero de 2026, lo confirmado es la reapertura de la negociación en enero. El porcentaje, los tramos y la fecha exacta de cobro dependen del cierre paritario y de cómo se liquide el acuerdo (mensual, bimestral, con retroactivo o no).

¿Puede haber retroactivo?

Es posible si el acuerdo se firma con el mes ya iniciado y se define que corra desde una fecha anterior. En esos casos, suele aparecer como diferencia o liquidación complementaria.

¿El aumento alcanza a jubilados?

En general, los acuerdos salariales de la Provincia suelen contemplar el traslado a jubilaciones, pero el efecto concreto depende de qué conceptos suben (si son remunerativos/bonificables) y del régimen previsional. La referencia institucional para jubilaciones provinciales es el IPS.

Checklist rápido para entender una propuesta cuando la anuncien