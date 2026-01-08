Cambios en la AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en enero 2026?

La ANSES activó la liquidación de enero de 2026 con novedades importantes para el bolsillo de las familias. Este mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llega con un aumento por movilidad, mientras que el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen fijos. Si sos titular, es clave que sepas cuánto vas a tener depositado en tu cuenta a partir de mañana y cómo quedó el calendario de pagos tras los feriados.

Montos finales: ¿Cuánto cobro en mano en enero 2026?

El aumento de la AUH se calcula en base a la inflación de noviembre (2,5%). Esto lleva el monto bruto de la asignación a $125.518 por hijo. Sin embargo, recordá que ANSES te deposita el 80% mensual y retiene el 20% restante hasta que presentes la Libreta.

A este monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de chicos menores de 14 años en el hogar. Así quedan los totales de bolsillo:

Cantidad de Hijos AUH (80%) Tarjeta Alimentar TOTAL A COBRAR 1 Hijo $100.414 $52.250 $152.664 2 Hijos $200.828 $81.936 $282.764 3 o más Hijos $301.243 $108.062 $409.305 *Montos estimados sin incluir el Complemento Leche ni Ayuda Escolar.

Calendario de pago AUH y Alimentar Enero 2026

La ANSES confirmó que los depósitos arrancan este viernes 9 de enero. Ambos beneficios (la asignación y la tarjeta) se acreditan el mismo día en tu caja de ahorro habitual.

DNI terminados en 0: Viernes 9 de enero

Viernes 9 de enero DNI terminados en 1: Lunes 12 de enero

Lunes 12 de enero DNI terminados en 2: Martes 13 de enero

Martes 13 de enero DNI terminados en 3: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero DNI terminados en 4: Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero DNI terminados en 5: Viernes 16 de enero

Viernes 16 de enero DNI terminados en 6: Lunes 19 de enero

Lunes 19 de enero DNI terminados en 7: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero DNI terminados en 8: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero DNI terminados en 9: Jueves 22 de enero

Extra: ¿Quiénes cobran el Complemento Leche?

Si tenés hijos de hasta 3 años de edad, al total de arriba tenés que sumarle el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este mes, el monto también se actualizó por movilidad y subió a $47.341.

Por ejemplo, una familia con un solo hijo de 2 años cobraría: $100.414 (AUH) + $52.250 (Alimentar) + $47.341 (Leche) = $200.005 en total.

¿Cómo consultar mi liquidación?

Antes de ir al cajero, podés verificar tu recibo digital para asegurarte de que te estén pagando todos los conceptos. Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y andá a la sección Hijas e Hijos > Mis Asignaciones.