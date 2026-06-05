Alerta hinchas: cuánto cuesta el paquete más barato para ver el primer partido de argentina en el mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina ante Argelia el próximo 16 de junio ya moviliza la ilusión de miles de hinchas. Si estás sacando cuentas y querés saber exactamente cuánto necesitás para armar las valijas y viajar a Kansas City, las agencias de turismo acaban de revelar los valores base.

Moverse en dólares en Estados Unidos exige un cálculo milimétrico para evitar sorpresas en la tarjeta de crédito. Los paquetes para el debut en el Arrowhead Stadium muestran una enorme brecha de precios según las comodidades que elijas.

A continuación, te desglosamos el presupuesto detallado entre pasajes, alojamiento y las entradas en el mercado oficial y secundario.

Los valores de los paquetes turísticos

Para quienes buscan resolver todo en un solo pago, las agencias argentinas ya comercializan opciones estructuradas:

Paquete económico: Arranca en los USD 1.755 por persona e incluye dos noches de hotel tres estrellas con desayuno, asistencia al viajero y entrada de categoría 3.

Arranca en los e incluye dos noches de hotel tres estrellas con desayuno, asistencia al viajero y entrada de categoría 3. Opciones intermedias y VIP: Escalaron rápidamente desde los USD 3.900 hasta superar los USD 4.990 , dependiendo de la cercanía de las ubicaciones al campo de juego y noches adicionales de estadía.

Escalaron rápidamente , dependiendo de la cercanía de las ubicaciones al campo de juego y noches adicionales de estadía. Importante: Ninguno de estos paquetes coordinados incluye el vuelo internacional, que debe gestionarse por separado.

Cuánto cuestan los vuelos y las entradas sueltas

Si tu idea es armar el itinerario por tu cuenta para abaratar costos, los precios de referencia vigentes son los siguientes:

Aéreos desde Buenos Aires: Un pasaje de ida y vuelta hacia los Estados Unidos promedia hoy entre los USD 1.000 y USD 1.400 , variando según las escalas.

Un pasaje de ida y vuelta hacia los Estados Unidos promedia hoy entre los , variando según las escalas. Entradas en reventa legal: En el mercado secundario, los tickets más accesibles para el debut cotizan entre USD 970 y USD 1.250 , mientras que las plateas premium superan los USD 1.700 .

En el mercado secundario, los tickets más accesibles para el debut cotizan entre , mientras que las plateas premium superan los . Presupuesto total mínimo: Sumando un esquema gasolero de viaje, hotel y ticket, el piso de gasto no baja de los USD 3.000 por persona.

Segmentación de gastos y logística en destino

El desembolso no termina en los pasajes; la logística interna dentro de las sedes norteamericanas exige contemplar gastos fijos diarios: