Aumento para los sueldos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería: Cuánto cobrarán según cada categoría

El ministro Aníbal Fernández, titular de Seguridad, firmó la Resolución 718 que indica los nuevos aumentos salariales para Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
Salarios de Policía Federal con el nuevo aumento
- COMISARIO GENERAL: $543.331,06
- COMISARIO MAYOR: $493.937,33
- COMISARIO INSPECTOR: $435.503,92
- COMISARIO: $347.296,62
- SUBCOMISARIO: $284.405,82
- PRINCIPAL: $238.335,88
- INSPECTOR: $217.016,05
- SUBINSPECTOR: $197.287,31
- AYUDANTE: $179.352,10
- SUBOFICIAL MAYOR: $320.864,64
- SUBOFICIAL AUXILIAR: $291.695,13
- SUBOFICIAL ESCRIBIENTE: $265.177,39
- SARGENTO 1ro: $241.070,35
- SARGENTO: $219.154,87
- CABO 1ro: $199.231,70
- CABO: $181.119,73
- AGENTE: $164.654,30
- ASPIRANTE: $125.897,48
- CADETE 3er CURSO: $123.552,91
- CADETE 2do y 1er CURSO: $118.315,14
- CAPELLAN GENERAL: $292.386,87
- CAPELLAN PRINCIPAL: $222.603,80
- CAPELLAN: $198.715,18
- AUXILIAR SUP. DE 1RA: $253.023,46
- AUXILIAR SUP. DE 2da: $219.589,61
- AUXILIAR SUP. DE 3RA: $198.096,66
- AUXILIAR SUP. DE 4TA: $180.694,77
- AUXILIAR SUP. DE 5TA: $174.228,49
- AUXILIAR SUP. DE 6TA: $160.905,72
- AUXILIAR SUP. DE 7MA: $150.462,55
- AUXILIAR DE 1RA: $199.967,54
- AUXILIAR DE 2DA: $187.236,03
- AUXILIAR DE 3RA: $177.251,20
- AUXILIAR DE 4TA: $165.731,16
- AUXILIAR DE 5TA: $151.593,93
- AUXILIAR DE 6TA: $144.018,41
- AUXILIAR DE 7MA: $137.823,04
Salarios de Gendarmería con el nuevo aumento
- COMANDANTE GENERAL: $494.129,87
- COMANDANTE MAYOR: $449.828,57
- COMANDANTE PRINCIPAL: $403.823,38
- COMANDANTE : $332.259,74
- SEGUNDO COMANDANTE: $272.623,38
- PRIMER ALFEREZ: $230.025,97
- ALFEREZ: $204.340,43
- SUBALFEREZ: $185.764,03
- SUBOFICIAL MAYOR: $287.453,22
- SUBOFICIAL PRINCIPA: $260.138,67
- SARGENTO AYUDANTE: $236.489,71
- SARGENTO PRIMERO: $214.990,64
- SARGENTO: $195.446,03
- CABO PRIMERO: $177.678,22
- CABO: $161.525,64
- GENDARME: $146.841,50
- GENDARME II: $133.492,27
Salarios de Prefectura naval con el nuevo aumento
- PREFECTO GENERAL: $494.129,87
- PREFECTO MAYOR: $449.828,57
- PREFECTO PRINCIPAL: $403.823,38
- PREFECTO: $332.259,74
- SUBPREFECTO: $272.623,38
- OFICIAL PRINCIPAL: $230.025,97
- OFICIAL AUXILIAR: $204.340,43
- OFICIAL AYUDANTE: $185.764,03
- AYUDANTE MAYOR: $287.453,22
- AYUDANTE PRINCIPAL: $260.138,67
- AYUDANTE DE PRIMERA: $236.489,71
- AYUDANTE DE SEGUNDA: $214.990,64
- AYUDANTE DE TERCERA: $195.446,03
- CABO PRIMERO: $177.678,22
- CABO SEGUNDO: $161.525,64
- MARINERO: $146.841,50