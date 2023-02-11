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Aumento para los sueldos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería: Cuánto cobrarán según cada categoría

Publicado el

aumento-fuerzas-policia-2022

El ministro Aníbal Fernández, titular de Seguridad, firmó la Resolución 718 que indica los nuevos aumentos salariales para Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.


anibal fernandez

Salarios de Policía Federal con el nuevo aumento

  • COMISARIO GENERAL: $543.331,06
  • COMISARIO MAYOR: $493.937,33
  • COMISARIO INSPECTOR: $435.503,92
  • COMISARIO: $347.296,62
  • SUBCOMISARIO: $284.405,82
  • PRINCIPAL: $238.335,88
  • INSPECTOR: $217.016,05
  • SUBINSPECTOR: $197.287,31
  • AYUDANTE: $179.352,10
  • SUBOFICIAL MAYOR: $320.864,64
  • SUBOFICIAL AUXILIAR: $291.695,13
  • SUBOFICIAL ESCRIBIENTE: $265.177,39
  • SARGENTO 1ro: $241.070,35
  • SARGENTO: $219.154,87
  • CABO 1ro: $199.231,70
  • CABO: $181.119,73
  • AGENTE: $164.654,30
  • ASPIRANTE: $125.897,48
  • CADETE 3er CURSO: $123.552,91
  • CADETE 2do y 1er CURSO: $118.315,14
  • CAPELLAN GENERAL: $292.386,87
  • CAPELLAN PRINCIPAL: $222.603,80
  • CAPELLAN: $198.715,18
  • AUXILIAR SUP. DE 1RA: $253.023,46
  • AUXILIAR SUP. DE 2da: $219.589,61
  • AUXILIAR SUP. DE 3RA: $198.096,66
  • AUXILIAR SUP. DE 4TA: $180.694,77
  • AUXILIAR SUP. DE 5TA: $174.228,49
  • AUXILIAR SUP. DE 6TA: $160.905,72
  • AUXILIAR SUP. DE 7MA: $150.462,55
  • AUXILIAR DE 1RA: $199.967,54
  • AUXILIAR DE 2DA: $187.236,03
  • AUXILIAR DE 3RA: $177.251,20
  • AUXILIAR DE 4TA: $165.731,16
  • AUXILIAR DE 5TA: $151.593,93
  • AUXILIAR DE 6TA: $144.018,41
  • AUXILIAR DE 7MA: $137.823,04
Cuáles son los requisitos para ingresar a Gendarmería Nacional 2022

Salarios de Gendarmería con el nuevo aumento

  • COMANDANTE GENERAL: $494.129,87
  • COMANDANTE MAYOR: $449.828,57
  • COMANDANTE PRINCIPAL: $403.823,38
  • COMANDANTE : $332.259,74
  • SEGUNDO COMANDANTE: $272.623,38
  • PRIMER ALFEREZ: $230.025,97
  • ALFEREZ: $204.340,43
  • SUBALFEREZ: $185.764,03
  • SUBOFICIAL MAYOR: $287.453,22
  • SUBOFICIAL PRINCIPA: $260.138,67
  • SARGENTO AYUDANTE: $236.489,71
  • SARGENTO PRIMERO: $214.990,64
  • SARGENTO: $195.446,03
  • CABO PRIMERO: $177.678,22
  • CABO: $161.525,64
  • GENDARME: $146.841,50
  • GENDARME II: $133.492,27

Salarios de Prefectura naval con el nuevo aumento

  • PREFECTO GENERAL: $494.129,87
  • PREFECTO MAYOR: $449.828,57
  • PREFECTO PRINCIPAL: $403.823,38
  • PREFECTO: $332.259,74
  • SUBPREFECTO: $272.623,38
  • OFICIAL PRINCIPAL: $230.025,97
  • OFICIAL AUXILIAR: $204.340,43
  • OFICIAL AYUDANTE: $185.764,03
  • AYUDANTE MAYOR: $287.453,22
  • AYUDANTE PRINCIPAL: $260.138,67
  • AYUDANTE DE PRIMERA: $236.489,71
  • AYUDANTE DE SEGUNDA: $214.990,64
  • AYUDANTE DE TERCERA: $195.446,03
  • CABO PRIMERO: $177.678,22
  • CABO SEGUNDO: $161.525,64
  • MARINERO: $146.841,50
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