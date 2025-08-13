Aumento para docentes en agosto, septiembre y octubre: ¿Cómo quedan los salarios?

El gobierno de Axel Kicillof propuso un nuevo aumento salarial del 5% para los docentes bonaerenses entre agosto y octubre. Esta oferta se produjo después del rechazo inicial a un incremento del 3,2% y contempla una revisión en septiembre.

Detalles del aumento salarial para septiembre y octubre

El nuevo esquema se aplica sobre los haberes de julio, distribuyéndose en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. Este aumento significaría que el salario mínimo para un maestro de grado inicial alcanzaría los $700.000 en agosto y $713.217 en octubre. Para un maestro de grado que dicta la quinta hora, los salarios serían de $882.991 en agosto y $900.672 en octubre.

Las organizaciones gremiales, agrupadas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, evaluarán la propuesta en los próximos días. SUTEBA tiene previstas asambleas el martes, mientras que FEB convocó a un Congreso Provincial para el miércoles.

Reacción de los gremios ante la propuesta

Durante la primera audiencia paritaria, se había presentado un aumento de solo 1,6% para agosto y octubre, lo que generó un rechazo unánime de parte de los sindicatos. Estos calificaron la nueva oferta como insuficiente, solicitando un anticipo del 1,6% ya liquidado y la discusión de las condiciones laborales en futuras reuniones.

Aumento desglosado y su impacto en los salarios básicos

El aumento propuesto incluye los siguientes puntos clave:

Aumento del 2,5% en agosto

Aumento del 2,5% en octubre

Cláusula de revisión en septiembre

Reapertura de negociaciones en octubre

Los salarios básicos para diferentes categorías de docentes quedarán así: