Aumenta la cuota de colegios privados en septiembre ¿Cuánto?

Ignacio Hernández

La cuota de los colegios privados con subvención estatal aumentará un 2,8% en septiembre, según informó la Aiepa (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina). Este ajuste se produce en un contexto de negociación salarial entre el gobierno provincial y los gremios de la educación.

Incremento a Nivel Provincial y en CABA

La Aiepa detalló que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aprobó el incremento del 2,8% que se aplicará el próximo mes. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ajuste será del 3,2%. Este aumento responde principalmente a los acuerdos salariales alcanzados por el gobierno con los sindicatos de trabajadores de la educación.

Impacto en la Calidad Educativa

Martín Zurita, secretario Ejecutivo de la Aiepa, indicó que el objetivo de estos ajustes es “mantener y garantizar la calidad educativa”, un principio fundamental para las instituciones que representa. Sin embargo, Zurita también enfatizó que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo” para que este aumento, que es inferior a los incrementos de los costos operativos, no afecte el desempeño diario de los centros educativos.

Compromiso del Sector Educativo

El dirigente subrayó que el sector educativo está comprometido con un sistema sostenible y de calidad. “Todos los que integran el sector son conscientes de la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”, concluyó Zurita. Este compromiso se evidencia en el esfuerzo conjunto de las instituciones para equilibrar la necesidad de cubrir costos y la obligación de proveer educación de calidad.

