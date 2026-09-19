Auh de anses: modifican el sistema de control de salud y escolaridad para el cobro

El Gobierno nacional introdujo cambios clave en la forma en que se verifica el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y educativas de la Asignación Universal por Hijo. Mediante la Resolución 508/2026, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social formalizó un nuevo esquema que agiliza el trámite de validación de requisitos.

Verificación automática de salud, vacunación y escolaridad

La principal novedad es que el cumplimiento de estas condicionalidades ya no requerirá la presentación presencial de documentación en la mayoría de los casos. El nuevo sistema funcionará mediante un intercambio automático y seguro de información entre ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Vía alternativa ante la falta de información oficial

A pesar de la automatización, la resolución mantiene una opción para aquellos beneficiarios cuya información sanitaria o educativa no figure en las bases oficiales. En estos casos, el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES, siguiendo los procedimientos habituales que el organismo determine.

Liquidación mensual automática para niños de hasta 4 años

Bajo el nuevo esquema, si el control automático de salud y vacunación para niños de hasta cuatro años resulta positivo, el monto reservado se liquidará directamente. Esta liquidación se realizará de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación habitual.

Contexto de ajustes en el sistema de asignaciones

Este cambio se conoce poco después de que el Ejecutivo enviara el Presupuesto 2027 al Congreso, el cual incluye la intención de eliminar los aumentos automáticos de las asignaciones familiares y la propia AUH, buscando un mayor control sobre el gasto social.