Asueto administrativo en Provincia de Buenos Aires diciembre 2025: qué días abarca y cómo funcionan los servicios

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la atención de los empleados estatales y de los ciudadanos que deben realizar trámites se centra en el cronograma oficial de actividades. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires establece las pautas para el funcionamiento de la administración pública durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Esta medida busca facilitar el encuentro familiar y el traslado de quienes deben viajar hacia distintos puntos del territorio bonaerense o del país. A continuación, detallamos las fechas afectadas, el alcance de la medida y qué sucederá con los servicios esenciales.

Fechas del asueto administrativo en diciembre 2025

De acuerdo con el calendario y la normativa habitual para estas fechas festivas, los días centrales de descanso administrativo se concentran en las vísperas de las celebraciones. Al caer el 24 y el 31 de diciembre en días hábiles, se dispone el cese de actividades laborales en la administración pública provincial para:

Miércoles 24 de diciembre: Víspera de Navidad.

Víspera de Navidad. Miércoles 31 de diciembre: Víspera de Año Nuevo.

Estos días se suman a los feriados nacionales inamovibles del 25 de diciembre y 1 de enero, generando un esquema de semana corta para el sector público.

¿A quiénes alcanza el asueto en la Provincia?

El decreto provincial impacta de manera directa en:

Personal de la Administración Pública Provincial.

Dependencias ministeriales.

Organismos descentralizados del estado bonaerense.

Es importante aclarar que esta medida no es obligatoria para el sector privado. Las empresas, comercios e industrias tienen la potestad de decidir si adhieren a un esquema de trabajo reducido o si mantienen sus horarios habituales, aunque es costumbre que el comercio minorista cierre sus puertas más temprano durante las vísperas.

Funcionamiento de bancos y servicios públicos

Una de las mayores inquietudes de los usuarios es la operatividad de los servicios financieros y de salud durante estas jornadas.

Banco Provincia y entidades financieras

Históricamente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires suele adherir a las disposiciones del gobierno provincial. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es quien regula la actividad financiera a nivel nacional. Generalmente, los días 24 y 31 de diciembre las entidades bancarias operan con horario reducido o bien no abren sus sucursales, manteniendo operativos únicamente los canales electrónicos y cajeros automáticos.

Hospitales y atención médica

En el caso del sistema de salud público bonaerense, se garantiza la cobertura de urgencias. Los hospitales provinciales mantendrán el servicio de guardias y atención de emergencias activo las 24 horas, aunque se suspende la atención en consultorios externos y turnos programados administrativos.

Municipios

Cada municipio tiene la autonomía para adherir al decreto provincial. Se recomienda a los vecinos consultar los canales oficiales de su localidad (partido) para confirmar la recolección de residuos y la atención en las dependencias municipales, ya que la adhesión suele ser la norma general en los 135 distritos.

Diferencia entre asueto y feriado nacional

Para evitar confusiones, es vital distinguir los conceptos legales:

Feriado Nacional: Tiene alcance de ley para todo el territorio argentino. Los empleados que trabajen en estos días (25 de diciembre y 1 de enero) deben cobrar remuneración doble.

Tiene alcance de ley para todo el territorio argentino. Los empleados que trabajen en estos días (25 de diciembre y 1 de enero) deben cobrar remuneración doble. Asueto Administrativo: Es una decisión del Poder Ejecutivo (nacional, provincial o municipal) que exime de trabajar a los empleados públicos. Para el sector privado, es un día laborable normal, salvo que el empleador decida lo contrario, y se paga como jornada simple.

Se recomienda a los ciudadanos adelantar gestiones y trámites administrativos presenciales para evitar inconvenientes durante las jornadas reducidas de la segunda quincena de diciembre.