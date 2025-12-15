Cuándo cobro el aguinaldo: Arrancó el cronograma de pagos y se define el depósito en Provincia

Esta es la semana más importante del mes. Con las Fiestas encima, la pregunta del millón es cuándo impacta el Sueldo Anual Complementario (SAC) en el home banking. A diferencia de otros años, el calendario 2025 viene apretado y hoy lunes 15 ya hay plata moviéndose en el sistema bancario.

Si sos estatal bonaerense, nacional, jubilado o empleado de comercio, acá tenés el mapa de pagos de esta semana para que sepas cuándo contar con el efectivo.

🚨 La fecha clave para Provincia de Buenos Aires

Aunque el comunicado oficial suele salir a último momento, en los pasillos de la gobernación y los gremios (UPCN, ATE, Docentes) ya se maneja una fecha tentativa fuerte por cuestiones operativas bancarias.

El objetivo administrativo es que el dinero esté antes del fin de semana previo a Navidad. Por eso, todos los cañones apuntan a este día:

Fecha probable de acreditación: Viernes 19 de diciembre .

Viernes . ¿Por qué este día? Porque el sábado 20 y domingo 21 los bancos no operan, y esperar al lunes 22 sería arriesgado con los asuetos del 24 encima. El sistema busca descomprimir los cajeros antes del fin de semana.

El dato: Si sos docente o auxiliar, revisá tu cuenta del Banco Provincia desde la madrugada del viernes 19.

🏛️ Estatales Nacionales: La plata ya está

Para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, la espera terminó. El Tesoro ya liberó los fondos y el cronograma es el siguiente:

Hoy, Lunes 15: Cobra la Administración Central.

Cobra la Administración Central. Mañana, Martes 16: Cobran Organismos Descentralizados.

Cobran Organismos Descentralizados. Miércoles 17: Cobran Universidades Nacionales.

🏭 Sector Privado: El jueves es el “Día D”

Si trabajás en relación de dependencia en una empresa, fábrica o comercio, la ley juega a tu favor esta semana. La Ley de Contrato de Trabajo marca la cancha con fechas estrictas.

Fecha de pago legal: Jueves 18 de diciembre .

Jueves . A tener en cuenta: Las empresas tienen una tolerancia administrativa de 4 días hábiles, pero la mayoría de las PyMES busca liquidar antes del viernes para evitar problemas gremiales previos a las fiestas. Si para el lunes 22 no tenés novedades, corresponde el reclamo.

📋 Jubilados: El esquema confirmado

Mientras los jubilados de Nación (ANSES) tienen un calendario escalonado que sigue esta semana, los bonaerenses del IPS cobran todo junto a fin de mes.

Jubilados ANSES (Mínima + Aguinaldo + Bono):

Hoy Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Mañana Martes 16: DNI terminados en 8 y 9.

(A partir del miércoles 17 cobran los que superan la mínima).

Jubilados IPS (Provincia): Deberán esperar al cierre del mes. El pago se activaría el lunes 29 (DNI 0-3) y martes 30 (DNI 4-9), liquidando haber y aguinaldo en un solo movimiento.

Resumen para tu agenda: Si sos estatal bonaerense, poné la alarma el viernes 19. Si sos privado, esperá el depósito para el jueves 18. La plata del aguinaldo llega esta semana para la gran mayoría de los trabajadores.