Asueto 24 y 31 de diciembre 2025: qué servicios funcionan y la decisión sobre los bancos

A pocos días de las fiestas de fin de año, el Gobierno Nacional oficializó la decisión sobre los días 24 y 31 de diciembre de 2025. A través del Decreto 883/2025, publicado este lunes 15 de diciembre en el Boletín Oficial, se estableció el esquema de trabajo para la administración pública y se aclararon las dudas sobre el funcionamiento de los bancos.

A continuación, detallamos quiénes alcanzan el asueto, qué pasa con el sector privado y cómo se pagan estas jornadas si toca trabajar.

¿Hay asueto el 24 y 31 de diciembre?

Sí, está confirmado. El Poder Ejecutivo otorgó asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.

El objetivo de la medida es facilitar la reunión familiar y los traslados, dado que muchos trabajadores deben viajar hacia sus ciudades de origen para celebrar Nochebuena y Año Nuevo. Sin embargo, el decreto instruye a los organismos a garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias.

Qué pasa con los bancos: ¿Abren o cierran?

Este es uno de los puntos más importantes del Decreto 883/2025. El texto oficial excluye expresamente a las instituciones bancarias y entidades financieras del asueto.

Situación actual: Por norma general, los bancos operarán con normalidad los miércoles 24 y 31 de diciembre, salvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emita una comunicación específica modificando el horario de atención (generalmente recortando el horario habitual en estas fechas).

Por norma general, los bancos operarán con normalidad los miércoles 24 y 31 de diciembre, salvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emita una comunicación específica modificando el horario de atención (generalmente recortando el horario habitual en estas fechas). Recomendación: Se sugiere realizar trámites presenciales y extracciones de dinero con anticipación o utilizar los canales digitales (Home Banking y Apps), que funcionan las 24 horas.

Ver también: Cuenta DNI y Banco Provincia: Los descuentos para Navidad y Fin de Año 2025

¿Qué decidió la Provincia de Buenos Aires?

Si bien el decreto nacional abarca a los empleados del Estado Nacional, las provincias tienen autonomía para adherir o dictar sus propias normas. Históricamente, la Provincia de Buenos Aires suele alinear su calendario con el nacional otorgando asueto a los empleados bonaerenses (incluyendo docentes y administrativos provinciales), aunque se debe aguardar la publicación del decreto provincial específico en el Boletín Oficial bonaerense para tener la confirmación legal.

Te puede interesar: Paritarias Estatales Bonaerenses: Qué pasa con el aumento, el bono y la fecha del aguinaldo diciembre 2025

Sector Privado y Comercios

Para los trabajadores del sector privado (empresas, comercios, industrias), el 24 y el 31 de diciembre son días laborables normales, a menos que el empleador decida otorgar el día libre o reducir la jornada laboral.

Es habitual que los comercios (supermercados, shoppings y negocios de cercanía) trabajen con horario reducido, cerrando sus puertas entre las 14:00 y las 18:00 horas para permitir que los empleados lleguen a sus hogares para la cena festiva.

Diferencia de pago: Asueto vs. Feriado

Es fundamental distinguir entre las fechas festivas para entender cómo se liquidan los sueldos:

24 y 31 de diciembre (Asueto/Día laboral): Si trabajás en el sector privado, se paga como una jornada normal (sencilla). No corresponde pago doble ni horas extras, salvo que se exceda la jornada habitual o el convenio colectivo de tu gremio indique lo contrario.

Si trabajás en el sector privado, se paga como una jornada normal (sencilla). No corresponde pago doble ni horas extras, salvo que se exceda la jornada habitual o el convenio colectivo de tu gremio indique lo contrario. 25 de diciembre y 1 de enero (Feriados Nacionales): Son feriados inamovibles. Si no trabajás, cobrás tu sueldo normal. Si trabajás, la Ley de Contrato de Trabajo establece que debés cobrar la jornada con un recargo del 100% (pago doble).

Calendario de Fiestas 2025