¿Es feriado el 26 de diciembre? Todo sobre el asueto y quiénes trabajan este viernes

La llegada de las fiestas de fin de año trae consigo la clásica duda sobre el calendario laboral: ¿qué pasa el viernes 26 de diciembre de 2025? Tras la confirmación oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el escenario ha cambiado para miles de trabajadores estatales, generando un mapa de actividades dividido entre quienes tendrán un fin de semana extralargo y quienes deberán cumplir funciones con normalidad.

A continuación, te detallamos qué sectores están alcanzados por el asueto, qué pasa con los bancos y cómo funcionarán los servicios públicos.

La Provincia de Buenos Aires decretó asueto para el 26 de diciembre

La noticia más importante de las últimas horas es la oficialización del Decreto N° 3063/2025 firmado por el gobernador Axel Kicillof. A través de esta normativa, se declaró asueto administrativo para la Administración Pública Provincial no solo para las vísperas (24 y 31), sino también explícitamente para el viernes 26 de diciembre.

El objetivo de la medida es facilitar el reencuentro familiar y los traslados, teniendo en cuenta el profundo sentido tradicional de estas fechas. Sin embargo, este beneficio tiene un alcance específico:

Alcanza a: Trabajadores de la administración centralizada y descentralizada de la Provincia de Buenos Aires.

Trabajadores de la administración centralizada y descentralizada de la Provincia de Buenos Aires. Municipios: El decreto invita a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los 135 municipios bonaerenses, a adherir a la medida. Se espera que la mayoría de las intendencias confirmen su adhesión en las próximas horas.

¿Qué pasa con los Bancos y la Nación?

Aquí radica la principal confusión. A diferencia de la administración bonaerense, el Gobierno Nacional NO ha declarado asueto para el viernes 26 de diciembre. Para el ámbito nacional, el 26 es un día hábil normal.

Esta diferencia de criterios genera un funcionamiento dispar en los servicios:

Bancos: El decreto provincial aclara específicamente que la medida no alcanza a las entidades bancarias ni financieras . Por lo tanto, el viernes 26 de diciembre los bancos abrirán en su horario habitual y operarán con normalidad.

El decreto provincial aclara específicamente que la medida . Por lo tanto, el viernes 26 de diciembre los bancos y operarán con normalidad. AFIP y ANSES: Al ser organismos nacionales, sus oficinas mantendrán la atención al público el viernes 26, salvo que una normativa interna de última hora disponga lo contrario (algo que hasta el momento no ha sucedido).

Al ser organismos nacionales, sus oficinas mantendrán la atención al público el viernes 26, salvo que una normativa interna de última hora disponga lo contrario (algo que hasta el momento no ha sucedido). Sector Privado: Para el comercio, la industria y las empresas privadas, el viernes 26 es un día laborable común. No se paga doble y la asistencia es obligatoria, a menos que el empleador decida otorgar el día libre por cuenta propia.

Servicios esenciales: quiénes deben trabajar sí o sí

Aunque rija el asueto en la Provincia, el decreto establece excepciones para garantizar el funcionamiento de áreas críticas. Deberán prestar servicio normal:

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires .

. Sistema de Atención Telefónica de Emergencia (911).

Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal hospitalario necesario para cubrir guardias y urgencias .

. Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (en dispositivos de responsabilidad penal, hogares y casas de abrigo).

Resumen: ¿Se trabaja o no?

Sector Viernes 26 de Diciembre Estatales Provincia de Bs. As. NO SE TRABAJA (Asueto) Estatales Nacionales SE TRABAJA (Día normal) Bancos ABIERTOS (Horario habitual) Comercios y Privados SE TRABAJA Hospitales Provinciales Solo Guardias y Urgencias

Si sos empleado municipal o tenés que realizar un trámite en una dependencia local, te recomendamos consultar con tu municipio, ya que cada intendente tiene la potestad de decidir si adhiere o no al asueto del viernes 26 de diciembre.