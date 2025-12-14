Cuenta DNI y Banco Provincia: Los descuentos para Navidad y Fin de Año 2025

Con la llegada de las Fiestas, el Banco Provincia ha desplegado una agresiva estrategia de beneficios a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, y sus tarjetas de débito y crédito. Si estás planeando la mesa navideña o la compra de regalos, conocer el calendario exacto de promociones es clave para cuidar el bolsillo en este cierre de año. A continuación, detallamos todas las fechas, topes de reintegro y comercios adheridos vigentes a partir de hoy, 14 de diciembre de 2025.

La promoción estrella: 35% de ahorro en carnicerías para Navidad

La fecha más importante para agendar es el próximo sábado 20 de diciembre. Ese día, el Banco Provincia activará a través de Cuenta DNI un descuento especial del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías.

Fecha: Sábado 20 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre. Descuento: 35%.

35%. Tope de reintegro: $7.000 por persona.

$7.000 por persona. Cuánto gastar para aprovecharlo al máximo: Una compra de $20.000 te permite acceder al reintegro total.

Esta promoción es ideal para stockear el asado, vitel toné o las carnes principales de la cena de Nochebuena. Recuerde que el tope es por persona, por lo que si hay más usuarios de Cuenta DNI en la familia, pueden dividir la compra para multiplicar el ahorro.

Qué aprovechar HOY, domingo 14 de diciembre

Si estás leyendo esto hoy, tené en cuenta que es el último día para aprovechar el Especial Gastronomía.

Rubro: Restaurantes, bares y heladerías adheridas.

Restaurantes, bares y heladerías adheridas. Beneficio: 30% de descuento.

30% de descuento. Tope de reintegro: $8.000 (unificado por vigencia y por persona).

Además, hoy domingo también están vigentes los descuentos en la cadena mayorista Vital (20% de ahorro con tope de $10.000) y en supermercados Toledo (20% de ahorro sin tope de reintegro), según las bases y condiciones de cada cadena.

Calendario semanal de Supermercados y Alimentos

Para las compras generales de la semana previa a Navidad, este es el esquema de descuentos en cadenas de supermercados y comercios de barrio:

Supermercados (Lunes a Viernes)

Lunes 15: 20% de ahorro en Supermercados DIA (Tope $8.000).

20% de ahorro en (Tope $8.000). Martes 16: 15% de ahorro en Nini Mayorista (Tope $20.000) y 20% en Vital .

15% de ahorro en (Tope $20.000) y 20% en . Miércoles 17: 10% en Carrefour (Sin tope) y 15% en supermercados adheridos del interior (La Amistad, Sabor Criollo, etc.).

10% en (Sin tope) y 15% en supermercados adheridos del interior (La Amistad, Sabor Criollo, etc.). Jueves 18 y Viernes 19: 15% en Chango Más (Sin tope).

Comercios de Barrio y Ferias

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días . Esta es una de las opciones más fuertes del mes, con un tope semanal de $6.000. Ideal para comprar frutas, verduras y productos regionales frescos.

. Esta es una de las opciones más fuertes del mes, con un tope semanal de $6.000. Ideal para comprar frutas, verduras y productos regionales frescos. Comercios de cercanía: 20% de descuento el viernes 19 de diciembre (Tope semanal de $4.000).

Regalos y Vouchers: Cómo usar los beneficios de “Me Sumo”

Si canjeaste tus puntos o vouchers del programa “Me Sumo Navidad“, el momento de usarlos comienza mañana, 15 de diciembre, y se extiende hasta el 30 del mes. Estos cupones (de 20%, 30% o 40%) son acumulables con otras promociones de Cuenta DNI, lo que permite lograr descuentos muy significativos en los comercios adheridos.

Especial Indumentaria y Jugueterías con Tarjeta de Crédito

Para quienes prefieren financiar los regalos, el Banco Provincia ofrece un beneficio especial con tarjetas de crédito Visa y MasterCard:

Fechas: Del 20 al 23 de diciembre.

Del 20 al 23 de diciembre. Rubros: Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías de texto y perfumerías.

Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías de texto y perfumerías. Beneficio: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés .

20% de ahorro y hasta . Tope: Sin tope de reintegro.

Consejos para maximizar el ahorro

Diversificá los medios de pago: Utilizar Cuenta DNI para los alimentos frescos (carnicerías y ferias) donde los reintegros son altos, y las tarjetas de crédito para los regalos de mayor valor (ropa y juguetes) para aprovechar las cuotas sin interés.

Controlá los topes: Dado que el tope de carnicerías aumentó a $7.000, asegurate de calcular bien tu compra. Si tu ticket supera los $20.000, el excedente no tendrá descuento. En ese caso, conviene dividir la cuenta con otro familiar que tenga la aplicación.