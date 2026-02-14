Arranca el primer fin de semana extra largo: ¿Cómo estará el tiempo en la provincia?

Francisco Díaz
feriado carnaval en la playa

Este sábado comienza el primer fin de semana extra largo del año por el feriado de Carnaval y la provincia de Buenos Aires ya registra un intenso movimiento turístico hacia la Costa Atlántica y distintos destinos del interior.

Con reservas que crecieron en los últimos días y un marcado flujo vehicular en las principales rutas bonaerenses, miles de familias aprovecharán el receso para descansar, realizar escapadas cortas o participar de los tradicionales festejos de Carnaval en diferentes municipios.

Alivio térmico y posibles tormentas

En paralelo al inicio del fin de semana XXL, la provincia continúa experimentando un alivio térmico tras varios días de intenso calor. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 26 grados.

Durante la tarde podrían registrarse algunos chaparrones, que hacia la noche se transformarían en tormentas aisladas. Además, se esperan ráfagas de viento del sector Este y Noreste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en territorio bonaerense

Para el domingo se anticipan tormentas fuertes desde la madrugada y hasta la tarde, con mejoras parciales hacia el cierre del día. Las temperaturas se mantendrán moderadas, entre los 20 y 26 grados, ofreciendo condiciones más agradables en comparación con jornadas anteriores.

El lunes, en tanto, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado y un ascenso térmico que volverá a ubicar los valores máximos en torno a los 30 grados.

Con este panorama, el clima se convierte en un factor clave para quienes eligieron la Costa Atlántica como principal destino, mientras que otros optaron por escapadas a lagunas, sierras y pueblos del interior bonaerense. El movimiento turístico marca así el inicio de una de las fechas más esperadas del verano en la provincia.

