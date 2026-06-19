Paritaria docente bonaerense entra en una semana decisiva para el sueldo de junio

La paritaria docente bonaerense volvió a quedar en el centro de la agenda salarial de la Provincia de Buenos Aires. Tras la última reunión entre el Gobierno provincial y los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, el dato más fuerte fue que todavía no hubo una nueva oferta de aumento, aunque la negociación sigue abierta y con presión creciente por el cierre de las liquidaciones de junio.

El encuentro dejó varias señales para los trabajadores de la educación: la Provincia confirmó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, anunció una actualización de asignaciones familiares y presentó una alternativa de refinanciación de deudas a través del Banco Provincia. Sin embargo, para los gremios, el punto central sigue pendiente: una recomposición salarial que llegue al bolsillo.

El reloj salarial corre antes del cierre de junio

La discusión tiene una particularidad que vuelve más sensible esta ronda: si el acuerdo llega tarde, podría no impactar en el sueldo de junio. Por eso, los sindicatos reclamaron una convocatoria urgente y pidieron que cualquier mejora se incorpore antes del cierre del sistema de liquidación.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, planteó que la recuperación del poder adquisitivo debe ser prioritaria frente al avance de los precios. La presión no es solo gremial: también crece entre docentes que esperan saber si habrá una mejora concreta antes del cobro del sueldo y del medio aguinaldo.

El último aumento quedó como piso de la discusión

El antecedente inmediato es el acuerdo alcanzado en marzo, que contempló una suba acumulada del 9% sobre la base salarial de enero: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. Además, se incorporó una compensación vinculada al recorte del FONID y Conectividad.

Referencia salarial Monto informado para abril Maestro de grado jornada simple $850.053 Maestro de grado jornada completa $1.700.106 Maestro con 5ta hora $1.060.424 Profesor con 20 módulos $1.113.838

Ese esquema, que en su momento funcionó como cierre provisorio del primer tramo del año, ahora quedó bajo revisión. Según el INDEC, la inflación de mayo fue del 2,1% y acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026. Con ese dato sobre la mesa, los gremios sostienen que la mejora salarial quedó atrasada frente al costo de vida.

Los pedidos que exceden el porcentaje

A diferencia de otras rondas centradas casi exclusivamente en el número de aumento, esta vez la paritaria docente bonaerense sumó otros reclamos laborales. Los gremios llevaron a la mesa una agenda más amplia, con temas que impactan directamente en la vida diaria de las escuelas.

Recomposición salarial con mejora real en los ingresos docentes.

con mejora real en los ingresos docentes. Defensa del IPS y rechazo a cualquier cambio regresivo en el sistema previsional bonaerense.

y rechazo a cualquier cambio regresivo en el sistema previsional bonaerense. Aplicación del acuerdo de resguardo y reparación ante situaciones de violencia en las escuelas.

ante situaciones de violencia en las escuelas. Derecho a la desconexión laboral fuera de la jornada de trabajo.

fuera de la jornada de trabajo. Resolución de problemas en licencias y en herramientas administrativas docentes.

Este último punto aparece con fuerza porque muchos docentes advierten que los trámites y sistemas de gestión laboral también forman parte del salario indirecto: cuando fallan, generan demoras, incertidumbre y pérdida de tiempo fuera del aula.

Por qué el aguinaldo quedó en el centro

El Gobierno provincial ratificó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma, una señal importante en un mes de fuerte carga salarial. Pero el reclamo gremial apunta a otra cuestión: si no hay aumento antes del cierre de junio, el aguinaldo se calculará sin esa mejora.

Por eso la negociación tiene una ventana corta. Para los docentes, no se trata únicamente de cobrar el SAC, sino de saber si la paritaria llegará a tiempo para mejorar la base de cálculo. En paralelo, la Provincia intenta ordenar sus cuentas en un escenario de recursos ajustados y menor asistencia nacional, argumento que ya expuso en reuniones anteriores.

Qué puede pasar ahora

El escenario sigue abierto y la expectativa está puesta en una nueva convocatoria. Si el Gobierno presenta una propuesta en los próximos días, los gremios deberán analizar si el porcentaje, los plazos y la fecha de aplicación alcanzan para llevar tranquilidad al sector. Si no aparece una oferta concreta, el conflicto podría escalar con más presión sindical y medidas de protesta.

Mientras tanto, la paritaria docente bonaerense entra en una etapa decisiva: la discusión ya no pasa solo por cuánto será el aumento, sino por cuándo llegará y si tendrá efecto real en el sueldo de junio.