ARCA subastará equipos electrónicos secuestrados por la Aduana en octubre ¿Cómo participar?

Denisse Helman

Los remates públicos de mercadería decomisada por la Aduana suelen atraer a cientos de interesados, ya que representan una oportunidad para acceder a productos nuevos a precios competitivos. En esta ocasión, se anunció una nueva subasta con un importante lote de artículos tecnológicos.

Detalles de la disposición oficial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la autorización para vender cerca de 170 equipos electrónicos secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

La medida quedó establecida en la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se especifica que los productos serán ofrecidos “en el estado en que se encuentran y exhiben, bajo modalidad de subasta pública”, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La fecha fijada para la subasta es el jueves 9 de octubre, y se realizará de manera electrónica desde el portal oficial del banco.

Qué productos forman parte de la subasta

Entre los artículos disponibles se destacan equipos de sonido, consolas de videojuegos, tablets y cámaras digitales. El detalle difundido incluye:

  • 49 parlantes JBL GO3 – color negro
  • 25 parlantes JBL GO3 – color azul
  • 15 parlantes JBL GO3 – color verde
  • 4 parlantes JBL GO3 – color camuflado
  • 7 consolas PlayStation V 1TB – Sony
  • 6 consolas PlayStation IV 1TB – Sony
  • 4 tablets Xiaomi Redmi PAD SE 6GB RAM – 128GB ROM
  • 3 cámaras digitales Cam Action Insta 360 3X

Cómo participar de la subasta

El procedimiento para intervenir en la subasta es abierto al público y se desarrolla en formato online. Los pasos principales son:

  • Registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco Ciudad.
  • Suscribirse a la subasta elegida antes de la fecha límite, que suele ser uno o dos días previos al remate.
  • En algunos casos, puede ser obligatorio realizar una transferencia de caución para quedar habilitado.
  • Una vez confirmado el registro, los usuarios pueden ingresar a la plataforma y realizar sus ofertas en tiempo real.

Toda la información actualizada, junto con las condiciones específicas de esta y otras subastas, está disponible en la página web oficial del Banco Ciudad.

