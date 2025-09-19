ARCA subastará equipos electrónicos secuestrados por la Aduana en octubre ¿Cómo participar?

Los remates públicos de mercadería decomisada por la Aduana suelen atraer a cientos de interesados, ya que representan una oportunidad para acceder a productos nuevos a precios competitivos. En esta ocasión, se anunció una nueva subasta con un importante lote de artículos tecnológicos.

Detalles de la disposición oficial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la autorización para vender cerca de 170 equipos electrónicos secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

La medida quedó establecida en la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se especifica que los productos serán ofrecidos “en el estado en que se encuentran y exhiben, bajo modalidad de subasta pública”, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La fecha fijada para la subasta es el jueves 9 de octubre, y se realizará de manera electrónica desde el portal oficial del banco.

Qué productos forman parte de la subasta

Entre los artículos disponibles se destacan equipos de sonido, consolas de videojuegos, tablets y cámaras digitales. El detalle difundido incluye:

49 parlantes JBL GO3 – color negro

25 parlantes JBL GO3 – color azul

15 parlantes JBL GO3 – color verde

4 parlantes JBL GO3 – color camuflado

7 consolas PlayStation V 1TB – Sony

6 consolas PlayStation IV 1TB – Sony

4 tablets Xiaomi Redmi PAD SE 6GB RAM – 128GB ROM

3 cámaras digitales Cam Action Insta 360 3X

Cómo participar de la subasta

El procedimiento para intervenir en la subasta es abierto al público y se desarrolla en formato online. Los pasos principales son:

Registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco Ciudad .

. Suscribirse a la subasta elegida antes de la fecha límite, que suele ser uno o dos días previos al remate.

al remate. En algunos casos, puede ser obligatorio realizar una transferencia de caución para quedar habilitado.

para quedar habilitado. Una vez confirmado el registro, los usuarios pueden ingresar a la plataforma y realizar sus ofertas en tiempo real.

Toda la información actualizada, junto con las condiciones específicas de esta y otras subastas, está disponible en la página web oficial del Banco Ciudad.