ARCA subastará dispositivos tecnológicos en un remate online ¿Cómo participar?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que llevará a cabo una subasta electrónica de más de 170 dispositivos tecnológicos en octubre. Este evento, que se realizará a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca dentro de la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial.

¿Qué dispositivos tecnológicos estarán en subasta?

Entre los artículos que ARCA pondrá a la venta, destacan:

49 parlantes portátiles JBL GO3 , disponibles en varios colores.

, disponibles en varios colores. 7 consolas PlayStation 5 con 1 TB de capacidad.

con 1 TB de capacidad. 6 consolas PlayStation 4 con 1 TB.

con 1 TB. Tablets Xiaomi Redmi Pad SE , equipadas con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

, equipadas con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Cámaras digitales tipo «Cam Action Insta 360 3X».

Los dispositivos se subastarán tal como se encuentran, sin modificaciones. Los interesados podrán ver los productos antes de la subasta, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre. Este proceso busca garantizar la transparencia en la colocación de bienes incautados en el comercio formal.

Pasos para participar en la subasta virtual

Para poder participar, los interesados deberán seguir estos pasos:

Acceder al portal de subastas electrónicas del Banco Ciudad.

Crear un usuario con información personal y de contacto.

Completar la inscripción para la subasta de ARCA.

Realizar un depósito de garantía, si es requerido.

Consultar el listado de lotes y sus condiciones.

Hacer ofertas el día de la subasta siguiendo la dinámica de la plataforma.

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse?

Los usuarios deben registrarse en el sitio oficial del Banco Ciudad y, en algunos casos, deberán hacer un depósito en concepto de garantía. La fecha límite para la inscripción se detallará en el portal.

Una vez confirmada la inscripción, los participantes tendrán acceso a un catálogo que incluirá fotografías e información técnica. Aunque no se han revelado los precios base, se estima que las consolas PlayStation 5, cuyo valor en el mercado puede superar los 800 dólares, atraiga considerable interés. Otros dispositivos como tablets y parlantes también se espera que capten la atención de los compradores.

El sistema de subasta permitirá a los participantes competir en tiempo real, adjudicando el bien al que presente la mejor oferta al final del evento. En los días previos, ARCA y el Banco Ciudad proporcionarán más información sobre el cronograma y las condiciones de cada lote en el portal oficial de la entidad.