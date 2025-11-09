ARCA subasta bicicletas mountain bike desde $50.000: ¿Cómo participar del remate online?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta pública de bicicletas mountain bike incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA). Las unidades, que se ofrecen a partir de $50.000, serán rematadas de forma totalmente electrónica, y podrán participar tanto particulares como comerciantes de todo el país.

Cuándo será la subasta y dónde inscribirse

El remate se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025, bajo la modalidad online.

Toda la operación se realizará a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad.

En ese sitio estarán publicados los términos y condiciones del evento, junto con el catálogo completo de las bicicletas disponibles, incluyendo sus modelos, precios base y observaciones.

Según la Disposición 78/2025, publicada en el Boletín Oficial, ARCA autoriza “la venta total de las mercaderías en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad electrónica”. Esto significa que las bicicletas se rematarán sin reparaciones ni modificaciones previas, y que los interesados podrán conocer su estado antes del evento.

Qué se subasta

El lote principal incluye bicicletas de montaña de distintas marcas y gamas, muchas de ellas de nivel medio y alto, que fueron secuestradas por irregularidades en su ingreso al país.

Entre las características más destacadas:

Modelos de mountain bike con cuadros de aluminio y fibra de carbono.

Versiones equipadas con suspensión delantera o doble.

Rodados variados, en su mayoría de 26”, 27,5” y 29”.

Precios base que comienzan en $50.000, según el estado y marca de cada unidad.

Las mercaderías estarán disponibles para su visualización previa en el portal del Banco Ciudad, donde se podrán consultar fotos y detalles técnicos de cada bicicleta.

Requisitos para participar

El proceso de participación es 100% online y gratuito en su etapa inicial. Cualquier persona mayor de 18 años puede intervenir, sin necesidad de ser cliente del banco.

Los pasos para inscribirse son:

Registrarse como usuario en el portal de autogestión del Banco Ciudad.

en el portal de autogestión del Banco Ciudad. Suscribirse a la subasta específica antes de la fecha límite (uno o dos días antes del evento).

específica antes de la fecha límite (uno o dos días antes del evento). En algunos casos, se solicita una transferencia en concepto de caución , que actúa como garantía de participación.

, que actúa como garantía de participación. Una vez confirmada la habilitación, los usuarios podrán ofertar en tiempo real durante el desarrollo del remate.

El sistema electrónico permite seguir las ofertas en línea y realizar pujas desde cualquier dispositivo con conexión a internet, asegurando transparencia y trazabilidad en todo el proceso.