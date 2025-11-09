ARCA subasta bicicletas mountain bike desde $50.000: ¿Cómo participar del remate online?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta pública de bicicletas mountain bike incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA). Las unidades, que se ofrecen a partir de $50.000, serán rematadas de forma totalmente electrónica, y podrán participar tanto particulares como comerciantes de todo el país.
Cuándo será la subasta y dónde inscribirse
El remate se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025, bajo la modalidad online.
Toda la operación se realizará a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad.
En ese sitio estarán publicados los términos y condiciones del evento, junto con el catálogo completo de las bicicletas disponibles, incluyendo sus modelos, precios base y observaciones.
Según la Disposición 78/2025, publicada en el Boletín Oficial, ARCA autoriza “la venta total de las mercaderías en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad electrónica”. Esto significa que las bicicletas se rematarán sin reparaciones ni modificaciones previas, y que los interesados podrán conocer su estado antes del evento.
Qué se subasta
El lote principal incluye bicicletas de montaña de distintas marcas y gamas, muchas de ellas de nivel medio y alto, que fueron secuestradas por irregularidades en su ingreso al país.
Entre las características más destacadas:
- Modelos de mountain bike con cuadros de aluminio y fibra de carbono.
- Versiones equipadas con suspensión delantera o doble.
- Rodados variados, en su mayoría de 26”, 27,5” y 29”.
- Precios base que comienzan en $50.000, según el estado y marca de cada unidad.
Las mercaderías estarán disponibles para su visualización previa en el portal del Banco Ciudad, donde se podrán consultar fotos y detalles técnicos de cada bicicleta.
Requisitos para participar
El proceso de participación es 100% online y gratuito en su etapa inicial. Cualquier persona mayor de 18 años puede intervenir, sin necesidad de ser cliente del banco.
Los pasos para inscribirse son:
- Registrarse como usuario en el portal de autogestión del Banco Ciudad.
- Suscribirse a la subasta específica antes de la fecha límite (uno o dos días antes del evento).
- En algunos casos, se solicita una transferencia en concepto de caución, que actúa como garantía de participación.
- Una vez confirmada la habilitación, los usuarios podrán ofertar en tiempo real durante el desarrollo del remate.
El sistema electrónico permite seguir las ofertas en línea y realizar pujas desde cualquier dispositivo con conexión a internet, asegurando transparencia y trazabilidad en todo el proceso.