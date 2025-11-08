ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000

Victoria Saenz
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000

El próximo 20 de noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará a cabo una subasta pública online que incluirá cerca de una veintena de bicicletas mountain bike, con precios iniciales a partir de $50.000. Estas bicicletas fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) debido a irregularidades en su ingreso al país.

El lote principal de esta subasta comprende bicicletas de montaña de diversas marcas y modelos, en su mayoría de gama media y alta. Según la Disposición 78/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Nación, las mercancías se venderán en el estado en que se encuentran, favorciendo así una venta rápida sin reparaciones previas.

Los compradores deben tener en cuenta que las bicicletas se rematarán tal como están, sin posibilidad de reclamos por defectos o deterioros no especificados. Los interesados podrán acceder a un listado detallado de modelos y precios base antes del evento, permitiendo una mejor preparación para la subasta.

Para participar, los interesados deberán registrarse a través del portal Subastas Banco Ciudad, donde estarán disponibles los términos y condiciones, junto con un catálogo completo de las bicicletas y otros lotes. Además, aún hay oportunidad de anotarse para la subasta del próximo 13 de noviembre, que incluye parlantes, consolas de PlayStation y estéreos para auto a partir de $15.000. El plazo para inscribirse finaliza el 11 de noviembre.

