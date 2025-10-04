ARCA: ¿Qué es el Monotributo Promovido y cuáles son los requisitos de inscripción?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con diferentes categorías dentro del régimen simplificado del monotributo, pensadas para adaptarse a la situación de cada contribuyente. Una de las alternativas es el monotributo promovido, orientado a quienes necesitan impulsar su actividad y lograr mayor inclusión en la economía formal.

Qué es el Monotributo Promovido

El monotributo promovido es un régimen de inclusión social que busca acompañar a los trabajadores independientes que requieren una mayor promoción de su actividad. Su objetivo es facilitar la inserción en la economía formal y garantizar igualdad de oportunidades.

A diferencia del régimen ordinario, los contribuyentes que se adhieran a esta categoría quedan eximidos de pagar el componente impositivo de la cuota mensual, aunque sí deben realizar aportes jubilatorios. Además, acceden a los mismos beneficios en materia de obras sociales que ofrece el monotributo general.

Requisitos para acceder al Monotributo Promovido

Para poder inscribirte en este régimen, debés cumplir con una serie de condiciones establecidas por ARCA:

Ser mayor de 18 años .

. Desarrollar exclusivamente una actividad independiente , que no sea de importación, y sin contar con local o establecimiento estable.

, que no sea de importación, y sin contar con local o establecimiento estable. Que la actividad sea tu única fuente de ingresos , salvo los provenientes de planes sociales (incluidos los alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social).

, salvo los provenientes de planes sociales (incluidos los alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social). En el caso de locación o prestación de servicios, no realizar en el año calendario más de 6 operaciones con un mismo cliente , ni superar en cada operación los $127.189,40 .

, ni superar en cada operación los . No ser empleador ni estar inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales .

. No haber obtenido en los últimos 12 meses ingresos brutos superiores al límite de la Categoría A .

. Si sos graduado universitario, no deben haber pasado más de 2 años desde la expedición del título, y este debe haberse obtenido sin la obligación de pago de matrículas o cuotas.

Cómo inscribirse al Monotributo Promovido

El alta en este régimen se realiza de forma digital, a través del portal de ARCA. Para hacerlo, tenés que seguir los siguientes pasos: