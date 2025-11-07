ARCA podrá auditar cuentas con saldos altos en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, ha implementado nuevas medidas para supervisar los movimientos financieros de los contribuyentes. A partir de noviembre de 2025, la entidad podrá solicitar información a bancos y billeteras virtuales sobre cuentas personales que registren determinados montos.

¿Qué criterio utilizará ARCA para la conversión de divisas?

En el caso de cuentas que manejen moneda extranjera, los montos serán convertidos a pesos argentinos utilizando la cotización comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes informado. Si los fondos están expresados en criptomonedas, se tomará la última cotización comprador fijada por ARCA al cierre del mes.

¿Qué información deben proporcionar las entidades financieras a ARCA?

Las entidades financieras y billeteras virtuales están obligadas a proporcionar:

Identificación de las cuentas: tipo de cuenta, número y CVU.

Datos sobre los titulares de la cuenta: cantidad y detalles de cada uno.

Montos totales de ingresos y egresos en el mes.

Saldo final mensual al último día hábil.

La obligación de reportar se activa si:

Los ingresos o egresos mensuales son iguales o superiores a $50.000.000 para personas físicas.

para personas físicas. Los ingresos o egresos mensuales son iguales o superiores a $30.000.000 para personas jurídicas.

para personas jurídicas. El saldo final mensual supera los límites, ya sea positivo o negativo.

¿Cómo operar sin inconvenientes para evitar investigaciones?

Para asegurar operaciones sin problemas:

Guardar comprobantes de transferencias y movimientos bancarios.

Registrar las operaciones en sistemas contables según corresponda.

Consultar a un contador antes de realizar transferencias de montos elevados.

Conservar la referencia de conversión en caso de movimientos en dólares o criptomonedas.

¿Qué consecuencias existen al exceder los montos establecidos?

Cuando una persona o empresa excede los límites fijados, el banco o billetera virtual está obligado a reportarlo a ARCA. A partir de ese momento, la agencia podrá solicitar documentación que justifique el origen de los fondos.

Entre los documentos que pueden ser requeridos están:

Recibos de sueldo o haberes previsionales.

o haberes previsionales. Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o prestación de servicios.

por ventas o prestación de servicios. Constancias de transferencias anteriores.

Si el contribuyente no puede demostrar el origen del dinero, ARCA puede aplicar sanciones que incluyen multas y el bloqueo temporal de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.