ARCA moderniza el régimen aduanero para agilizar exportaciones y reducir trámites

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado modificaciones clave en el régimen aduanero argentino, buscando modernizar los trámites relacionados con exportaciones. Esta iniciativa, presentada mediante la Resolución N° 5745/25, promete optimizar los procesos para los exportadores, fomentando un entorno más competitivo en el comercio exterior.

¿Cómo afecta la eliminación del cruce informático a los exportadores?

ARCA ha decidido eliminar el requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. Esta acción tiene como objetivo reducir los tiempos de espera y optimizar el circuito administrativo, especialmente para el sector agroindustrial y los envíos en consignación. Según la entidad, “se busca simplificar ciertos controles previos y eliminar obstáculos innecesarios”.

¿Qué cambios se introducen en la liquidación de beneficios?

La nueva normativa también actualiza el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación (DEX), alineándose con los cambios normativos recientes. Uno de los cambios más notables es la eliminación de las autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en las exportaciones de cueros. Estas modificaciones se implementan en concordancia con la Resolución N° 727/2025 emitida por el Ministerio de Economía.

Además, la liquidación de beneficios será automática a través del SIM si se cumplen ciertos criterios, tales como:

Ser exportador habilitado y sin embargos.

Cumplimiento de la operación registrado.

Presentación de factura comercial y otros documentos exigidos.

CBU declarado y vigente.

Derechos de exportación abonados, cuando corresponda.

Conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en materia de liquidación de divisas, según sea necesario.

¿Cuáles son los objetivos finales de estas modificaciones?

Estas reformas buscan no solo simplificar los procedimientos, sino también reducir los tiempos y eliminar obstáculos innecesarios en el proceso de exportación. ARCA se propone así promover una operatoria más eficiente y moderna, que beneficie a los exportadores argentinos en su interacción con el mercado global.