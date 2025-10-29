ARCA lanza una bonificación del 100% para monotributistas que alquilen propiedades

Denisse Helman
Nuevas escalas del monotributo entran en vigencia en agosto con ajuste del 15%

En un intento por incentivar la formalización de contratos de alquiler y fortalecer la recaudación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva medida destinada a los monotributistas que perciben ingresos por alquileres. La iniciativa busca brindar alivio fiscal a este grupo de contribuyentes, al mismo tiempo que fomenta la transparencia y la regularización del mercado inmobiliario.

Qué beneficio ofrece ARCA a los monotributistas

La bonificación exclusiva de ARCA consiste en un 100% de descuento sobre la cuota mensual del monotributo, que incluye los impuestos de IVA y Ganancias, además de los aportes jubilatorios y la obra social.

PAMI permite cambiar de médico de cabecera de forma online o presencial: ¿Cómo hacerlo paso a paso?
Mirá también:

PAMI permite cambiar de médico de cabecera de forma online o presencial: ¿Cómo hacerlo paso a paso?

Este beneficio se aplicará a aquellos contribuyentes que alquilen propiedades bajo contrato formal y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. Según ARCA, la medida tiene como finalidad estimular la declaración de los contratos y favorecer la transparencia fiscal en el sector inmobiliario.

Además de esta bonificación, los beneficiarios podrán acceder a otros incentivos impositivos, entre ellos:

  • Exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos provenientes de alquileres.
  • Deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias, aplicable sobre los montos declarados por esta actividad.

Requisitos para acceder a la bonificación

Para poder obtener el beneficio completo de ARCA, los monotributistas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.
  • Estar inscriptos en el régimen del monotributo bajo la actividad de alquileres.
  • Poseer hasta tres propiedades registradas a su nombre.
  • No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo.

El cumplimiento de estos requisitos será verificado por el organismo antes de otorgar la bonificación.

Fechas de vencimiento para el pago del monotributo

ARCA también confirmó el calendario de vencimientos correspondiente a los últimos meses del año, que rige para todos los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. Las próximas fechas de pago son las siguientes:

  • Noviembre: jueves 20 de noviembre
  • Diciembre: lunes 22 de diciembre

En caso de no abonar la cuota antes del vencimiento, se aplicarán intereses por mora sobre el monto total, tal como establece la normativa vigente.

Empleadas domésticas: los sueldos que se mantienen sin aumento en noviembre 2025
Mirá también:

Empleadas domésticas: los sueldos que se mantienen sin aumento en noviembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
intendente salto
Duro mensaje de un intendente peronista: “La gente no quiere más a La Cámpora ni a Máximo ni a Cristina bailando”
Provincia
cavina votacion
Fuerza Patria resistió el avance libertario en 10 distritos del interior bonaerense: ¿cuáles son?
Provincia
Banco Provincia y Provincia NET lanzan el Concurso de Innovación Financiera con $18 millones en premios
Atención: los bancos estarán cerrados un día de noviembre: ¿cuándo y por qué?
Nacionales Provincia
negativo
Un municipio bonaerense declara la emergencia económica y financiera por la crisis
Provincia
frio 28
Primavera con abrigo: martes con bajas temperaturas en territorio bonaerense
Provincia
fresco en primavera
Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Escapan a Europa docentes tras estafa de casi $4 millones en escuela de Boedo
Alerta por nueva estafa digital: falsos correos de MercadoLibre, Amazon, Temu y Shein buscan robar datos bancarios
Sociedad

Más leídas