ARCA introduce cambios en la facturación electrónica y actualiza los valores del monotributo social 2025

La digitalización de los procesos fiscales avanza y trae consigo nuevas exigencias para los contribuyentes. En esta ocasión, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, dispuso una serie de modificaciones que impactan tanto en la emisión de facturas electrónicas como en el régimen del monotributo social, buscando fortalecer la trazabilidad y la inclusión financiera.

Cambios en la factura electrónica: nuevas obligaciones para empresas y monotributistas

Mediante la Resolución General 5616/2024, ARCA estableció cambios clave en el régimen de facturación electrónica que afectan a empresas, profesionales y monotributistas. A partir de esta normativa, todos los comprobantes electrónicos deberán incluir la condición frente al IVA del receptor (comprador, locatario o prestatario).

Además, en el caso de operaciones en moneda extranjera, las facturas deberán consignar el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil cambiario anterior a la emisión.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

Obligatoriedad de consignar la condición frente al IVA del receptor.

Determinación del tipo de cambio aplicable en facturas emitidas en moneda extranjera.

en facturas emitidas en moneda extranjera. Reducción de umbrales patrimoniales para acceder al comprobante clase “A”.

para acceder al comprobante clase “A”. Evaluación periódica de cumplimiento para mantener habilitada la emisión de facturas.

El objetivo de esta actualización es simplificar trámites y reforzar la trazabilidad fiscal, permitiendo una mayor transparencia en las operaciones. Los cambios se implementarán de manera escalonada hasta 2025, aunque muchos contribuyentes ya deben adecuar sus sistemas para evitar rechazos automáticos de comprobantes.

Actualización del monotributo social: valores y requisitos en octubre 2025

El Monotributo Social de ARCA continúa vigente como una herramienta para la inclusión económica y formalización laboral de pequeños emprendedores, trabajadores independientes y prestadores de servicios. Este régimen permite facturar legalmente, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios, con costos significativamente más bajos que el monotributo general.

El sistema cuenta con un subsidio estatal que cubre la totalidad de los componentes impositivo y previsional, mientras que el aporte a la obra social se reduce a la mitad. De esta forma, se facilita la incorporación de personas con ingresos bajos al sistema formal.

Los valores vigentes para octubre de 2025 son los siguientes:

Categoría Servicios Bienes A $37.085,74 — B $42.216,41 — C $49.435,58 $48.320,22 D $63.357,80 $61.824,18 E $89.714,31 $81.070,26 F $112.906,59 $97.291,54 G $172.457,38 $118.920,05 H $391.400,62 $238.038,48 I $721.650,46 $355.672,64 J $874.069,29 $434.895,92 K $1.208.890,60 $525.732,01

Cómo inscribirse en el monotributo social de ARCA

Para darse de alta en el Monotributo Social, los interesados deben realizar el trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con su CUIT y Clave Fiscal.

Los principales requisitos son:

Ser mayor de 18 años .

. Ejercer una sola actividad económica .

. No superar los topes anuales de ingresos brutos y patrimoniales establecidos por ARCA.

Una vez completada la solicitud digital, el contribuyente debe elegir una obra social y finalizar el proceso en una oficina de ANSES, presentando la Declaración Jurada de Salud. Este paso es indispensable para acceder a la cobertura médica, tanto para el titular como para su grupo familiar.