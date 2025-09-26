ARCA habilitó el reintegro de percepciones por servicios de streaming y compras en dólares ¿Cómo solicitarlo?

En los últimos años, los gastos en moneda extranjera a través de tarjetas y suscripciones digitales se vieron afectados por percepciones impositivas que encarecieron su costo final. Muchas personas que consumen plataformas de entretenimiento o realizan compras en dólares buscan opciones para aliviar este impacto. En este marco, el organismo recaudador ARCA volvió a habilitar el trámite de devolución de percepciones, lo que representa una oportunidad de recuperar parte del dinero retenido.

Quiénes pueden solicitar el reintegro en ARCA

La medida permite que determinados contribuyentes puedan acceder al reintegro de las percepciones aplicadas durante el último período fiscal. El beneficio alcanza a:

Personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales .

. Contribuyentes inscriptos solo en Ganancias, siempre que las percepciones correspondan al código de devolución habilitado .

. Trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas retenciones.

El trámite incluye las percepciones generadas por:

Compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito.

Suscripciones a servicios de streaming como Netflix, Spotify, HBO/Max y Amazon Prime Video, que se facturan en dólares.

Lo que se devuelve no es el importe total de la compra, sino el monto acumulado en impuestos a lo largo del año, que puede representar una suma significativa.

Paso a paso para hacer el trámite

El procedimiento para solicitar la devolución en ARCA se puede realizar de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior .

. Verificar que esté habilitado el servicio “Devolución de percepciones” ; en caso contrario, activarlo en la sección “Mis servicios” .

; en caso contrario, activarlo en la sección . Generar una nueva solicitud, eligiendo el período (año y mes) correspondiente.

Marcar las percepciones a devolver y presentar el formulario.

Aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.

Requisitos y tiempos de acreditación

Para que la solicitud sea válida, es importante tener en cuenta ciertas condiciones:

Contar con un CBU válido cargado en el sistema .

. Tener habilitado el domicilio fiscal electrónico .

. Presentar un trámite por cada mes en el que se hayan registrado percepciones.

El reintegro suele acreditarse en un plazo aproximado de 60 días hábiles, siempre y cuando no existan inconsistencias en la información presentada.