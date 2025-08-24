banner ad

ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile: así es el nuevo trámite autorizado

Ignacio Hernández
ARCA, un innovador programa que permite la importación de electrodomésticos desde Chile para uso personal, ha sido lanzado recientemente. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a productos tecnológicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, brindando una opción legal y simplificada para adquirir bienes de consumo.

¿Qué electrodomésticos están incluidos en el programa ARCA?

El listado de productos autorizados bajo el programa ARCA abarca una amplia gama de electrodomésticos esenciales. Entre los artículos permitidos se encuentran:

  • Refrigeradores
  • Lavadoras
  • Microondas
  • Televisores
  • Aire acondicionado

Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos y valores máximos establecidos para cada tipo de producto, que varían según las categorías de productos y su uso previsto.

¿Cuáles son los pasos para acceder al programa ARCA?

Acceder a ARCA es un proceso que podría calificarse como sencillo. Los pasos son los siguientes:

  1. Registro en la plataforma: Los usuarios deben registrarse en el portal correspondiente.
  2. Documentación necesaria: Se requiere presentar documentos que justifiquen el uso personal del electrodoméstico.
  3. Pago de aranceles: Se deben abonar impuestos y aranceles que corresponden a la importación.
  4. Recepción del producto: Una vez completado el trámite y aprobado, se podrá recibir el producto en el domicilio indicado.

Este procedimiento asegura que tanto el usuario como el estado cumplan con las normativas pertinentes en cuanto a importaciones.

Impacto esperado del programa ARCA en la economía local

Se prevé que la implementación de ARCA contribuya de manera positiva a la economía local. La posibilidad de adquirir electrodomésticos de calidad desde Chile podría generar una competencia saludable en el mercado interno, lo que podría traducirse en:

  • Reducción de precios de productos similares
  • Mejora en la oferta de bienes tecnológicos
  • Fomento de un mercado más dinámico

Además, las autoridades sostienen que ARCA podría generar un aumento en la recaudación tributaria, dado que los compradores deberán cumplir con los pagos correspondientes a ingresos fiscales en el momento de la importación.

