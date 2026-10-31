ARCA extendió Ganancias: quiénes tienen tiempo hasta el 16 de noviembre

Quienes todavía estaban apurados con la declaración jurada de Ganancias recibieron una novedad de último momento. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario y abrió una ventana extra para completar uno de los trámites impositivos más sensibles del año.

La decisión fue publicada oficialmente y alcanza a un universo muy puntual de contribuyentes. El cambio no solo mueve una fecha, sino que también reordena la agenda de contadores, profesionales independientes y personas que todavía estaban reuniendo la documentación necesaria para cerrar la presentación.

En un contexto donde cada vencimiento pesa y cualquier error puede terminar en recargos, multas o rectificaciones posteriores, vale la pena mirar exactamente qué prorrogó ARCA, a quiénes beneficia y qué conviene dejar resuelto antes de que llegue el nuevo tope.

Cuál es la nueva fecha que fijó ARCA

ARCA extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas. La nueva fecha oficial quedó fijada para el 16 de noviembre de 2026.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5918/2026, publicada en el Boletín Oficial. En la comunicación oficial, el organismo explicó que la prórroga se dispuso en el marco del diálogo con entidades profesionales y con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario.

La novedad es especialmente relevante para quienes todavía estaban terminando cruces de información, descargando datos fiscales o revisando deducciones antes de presentar la declaración.

A quiénes alcanza la prórroga

El beneficio alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas que deben presentar la declaración jurada determinativa de Ganancias. Es decir, no se trata de una medida general para todos los tributos ni de una modificación automática para cualquier obligación ante ARCA.

En la práctica, el nuevo margen de tiempo puede ser útil para trabajadores independientes, profesionales, contribuyentes con rentas alcanzadas y también para quienes deben completar el trámite con asistencia contable. En muchos casos, estos días extra permiten revisar mejor la información patrimonial, los ingresos y las deducciones declaradas.

También es una señal importante para estudios contables, que suelen llegar a estas fechas con una alta carga de trabajo y con múltiples clientes regularizando información al mismo tiempo.

Qué no conviene dar por hecho

Si bien la noticia trae alivio, hay un punto clave: la prórroga confirmada se refiere a la presentación de la declaración jurada. Por eso, cada contribuyente debe revisar su situación particular y no suponer automáticamente que cualquier otro vencimiento asociado quedó modificado de la misma forma.

En temas tributarios, una diferencia entre “presentar” y “pagar” puede cambiar por completo el cronograma real de cumplimiento. Por eso, quienes estén alcanzados deberían consultar el detalle actualizado dentro de los servicios de ARCA o con su contador, sobre todo si vienen trabajando con anticipos, retenciones u obligaciones vinculadas.

También conviene no esperar al último día. Aunque haya más tiempo, la experiencia muestra que en los días de vencimiento suelen incrementarse las consultas, las demoras del sistema y los ajustes de último momento.

La otra extensión que oficializó el organismo

Junto con esta resolución, ARCA también anunció la prórroga hasta el 30 de diciembre de 2026 para adherir a regímenes especiales de facilidades de pago destinados al sector salud, las MiPyMEs, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro.

Ese cambio fue dispuesto por otra norma y no reemplaza la prórroga de Ganancias, pero forma parte del mismo paquete de alivio administrativo anunciado por el organismo. Para muchos contribuyentes, ambas decisiones pueden combinarse como una herramienta para ordenar papeles, regularizar deudas o completar presentaciones pendientes.

Qué conviene tener listo antes del 16 de noviembre

Más allá de la prórroga, estos días extra son una buena oportunidad para revisar con tiempo:

la consistencia entre los datos declarados y la información disponible en ARCA;

las deducciones computadas y la documentación de respaldo;

los ingresos, bienes y movimientos patrimoniales del período fiscal;

las observaciones o tareas pendientes que haya marcado el contador.

En muchos casos, el problema no es solo llegar al vencimiento, sino presentar algo incompleto y tener que corregirlo después. Por eso, la prórroga hasta el 16 de noviembre puede ser un alivio real, siempre que se use para cerrar bien la información y no como una simple postergación del apuro.

Con este cambio, ARCA reacomodó uno de los plazos impositivos más seguidos del calendario. Ahora la atención se traslada a cómo aprovechar este margen adicional sin dejar todo para último momento.