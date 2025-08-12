ARCA anuncia tres nuevas subastas: celulares y artículos deportivos

ARCA, el organismo encargado de las subastas públicas en el país, anunció la realización de nuevos remates con el objetivo de incrementar los ingresos estatales y reforzar el vínculo con los contribuyentes. Tras haber subastado más de 30.000 teléfonos de la marca Motorola, ahora se presentan tres fechas clave para las próximas subastas, siendo la venta de iPhones la que más atención ha generado.

¿Cuándo y qué productos se subastan en agosto?

El programa de remates incluye varias fechas importantes:

Jueves 14 de agosto: Remate de artículos deportivos.

Remate de artículos deportivos. Jueves 21 de agosto: Subasta de 39 teléfonos iPhone.

Subasta de 39 teléfonos iPhone. Jueves 28 de agosto: Venta de bebidas alcohólicas.

El remate de iPhones, en particular, ha captado la atención del público, ya que se exhibirán teléfonos con un precio base que oscila entre $500.000 y $600.000.

¿Cómo participar en la subasta de iPhones?

Para participar en la subasta de iPhones, los interesados deben acceder al sitio web del Banco Ciudad y seguir estos pasos:

Hacer clic en el siguiente enlace: subastas.bancociudad.com.ar. Iniciar sesión o crear un nuevo usuario y contraseña si es la primera vez. Inscribirse en la subasta de manera rápida y sencilla.

Este proceso asegura que todos los interesados puedan participar eficientemente en la puja por los teléfonos de alta gama.

¿Cuál es el impacto económico de estas subastas para el país?

ARCA ha estado activa en la realización de remates desde julio, abarcando una diversidad de productos como bebidas, neumáticos y cosméticos. Hasta ahora, se ha recaudado un total de $319.980.034,63, que se integra directamente al presupuesto nacional.

La gran demanda y el volumen de mercadería disponible han motivado a ARCA a continuar con esta iniciativa durante el año 2025, buscando optimizar la generación de recursos y fortalecer el contacto con la ciudadanía. Para más detalles, se puede consultar el sitio oficial de ARCA en www.arca.gob.ar/rematesysubastas.