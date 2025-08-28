ARCA advierte sobre la importancia de tener al día la documentación para evitar sanciones

La Autoridad Reguladora de la Contribución Argentina (ARCA) ha emitido un aviso a todos los contribuyentes en relación con la importancia de mantener su documentación respaldatoria en adecuado orden. Esto, con el objetivo de evitar posibles sanciones y demoras administrativas en los procesos tributarios.

¿Por qué es crucial tener la documentación en regla?

La ARCA ha destacado que una adecuada organización de los documentos fiscales permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias de manera más eficiente. Entre los documentos esenciales se incluyen:

Recibos de pagos efectuados.

Declaraciones juradas.

Facturas y comprobantes de ingresos y egresos.

El no presentar esta documentación puede ocasionar no solo sanciones económicas, sino también complicaciones en la realización de trámites ante el organismo recaudador.

¿Qué consecuencias pueden derivarse de la falta de documentación?

Según informes de la ARCA, en el último año, un 30% de las auditorías realizadas a contribuyentes resultaron en multas debido a la falta de documentación adecuada. Las sanciones pueden variar desde recargos monetarios hasta la imposibilidad de realizar ciertas operaciones o transferencias de dinero.

Este año, la administración de ARCA prevé un incremento en las auditorías, lo que genera un mayor riesgo para quienes no mantengan su documentación en orden. Las autoridades advierten que es primordial anticiparse a estas auditorías para evitar sorpresas desagradables.

¿Cómo preparar la documentación para el próximo mes?

De cara al mes de septiembre, ARCA sugiere a los contribuyentes realizar un repaso exhaustivo de su documentación. Para facilitar este proceso, se recomienda:

Clasificar documentos por tipo y fecha. Digitalizar las copias de los archivos importantes. Actualizar la base de datos con información relevante.

El cumplimiento proactivo puede marcar la diferencia entre enfrentar problemas tributarios o mantener una buena relación con la administración fiscal. La ARCA enfatiza la importancia de estar preparado a tiempo.