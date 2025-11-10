ARCA adelanta el vencimiento del monotributo de noviembre por los feriados nacionales

Denisse Helman
La ARBA puede darte de baja en el Monotributo: claves para evitarlo

El calendario impositivo de noviembre trae una modificación importante para miles de pequeños contribuyentes en todo el país. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en la fecha de vencimiento del monotributo, una medida que busca evitar demoras en la acreditación de los pagos durante el próximo fin de semana largo.

Nuevo vencimiento del monotributo en noviembre 2025

ARCA confirmó que el vencimiento del pago correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará al jueves 20 de noviembre, en lugar de la fecha habitual, debido a los feriados nacionales.

PAMI bajo presión: ajustes, recortes y una pulseada interna por el control del organismo
Mirá también:

PAMI bajo presión: ajustes, recortes y una pulseada interna por el control del organismo

El organismo explicó que el objetivo es garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de cobro y evitar inconvenientes en la acreditación de aportes previsionales y de obra social.

Antes de realizar el pago, se recomienda que cada contribuyente verifique su categoría vigente y los topes de facturación actualizados, ya que los montos se mantienen congelados hasta febrero de 2026.

Escalas de facturación anual vigentes en noviembre 2025

ARCA también recordó que las escalas de facturación anual siguen sin cambios y se mantendrán congeladas hasta febrero de 2026, acompañando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el último semestre.

Los límites de facturación por categoría son los siguientes:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Recomendaciones para los monotributistas

La Agencia recordó que los contribuyentes deben:

  • Comprobar su categoría vigente antes de pagar la cuota.
  • Revisar los topes de facturación, ya que su incumplimiento puede derivar en recategorizaciones de oficio.
  • Realizar el pago antes del jueves 20 de noviembre, a fin de evitar intereses o bloqueos en los servicios asociados.

Con este adelanto de vencimiento, ARCA busca ordenar el flujo de pagos y evitar inconvenientes operativos durante el último tramo del calendario tributario 2025.

Empleadas domésticas: nuevo aumento del 2,7% y bono de hasta .000 confirmado para noviembre
Mirá también:

Empleadas domésticas: nuevo aumento del 2,7% y bono de hasta $14.000 confirmado para noviembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
motociclista muerto azul
Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias
Provincia
Diseño sin título 20251109 081146 0000
Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Azul: murió un motociclista y detuvieron al camionero
Provincia
Día de la Tradición: ¿Por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina?
Nacionales
Aumento empleadas domesticas paritaria
Empleadas domésticas: nuevo aumento del 2,7% y bono de hasta $14.000 confirmado para noviembre
Nacionales
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
ARCA subasta bicicletas mountain bike desde $50.000: ¿Cómo participar del remate online?
Nacionales
futbol pelota libre tv
Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
Sociedad

Más leídas