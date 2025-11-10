ARCA adelanta el vencimiento del monotributo de noviembre por los feriados nacionales

El calendario impositivo de noviembre trae una modificación importante para miles de pequeños contribuyentes en todo el país. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en la fecha de vencimiento del monotributo, una medida que busca evitar demoras en la acreditación de los pagos durante el próximo fin de semana largo.

Nuevo vencimiento del monotributo en noviembre 2025

ARCA confirmó que el vencimiento del pago correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará al jueves 20 de noviembre, en lugar de la fecha habitual, debido a los feriados nacionales.

El organismo explicó que el objetivo es garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de cobro y evitar inconvenientes en la acreditación de aportes previsionales y de obra social.

Antes de realizar el pago, se recomienda que cada contribuyente verifique su categoría vigente y los topes de facturación actualizados, ya que los montos se mantienen congelados hasta febrero de 2026.

Escalas de facturación anual vigentes en noviembre 2025

ARCA también recordó que las escalas de facturación anual siguen sin cambios y se mantendrán congeladas hasta febrero de 2026, acompañando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el último semestre.

Los límites de facturación por categoría son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Recomendaciones para los monotributistas

La Agencia recordó que los contribuyentes deben:

Comprobar su categoría vigente antes de pagar la cuota.

antes de pagar la cuota. Revisar los topes de facturación , ya que su incumplimiento puede derivar en recategorizaciones de oficio .

, ya que su incumplimiento puede derivar en . Realizar el pago antes del jueves 20 de noviembre, a fin de evitar intereses o bloqueos en los servicios asociados.

Con este adelanto de vencimiento, ARCA busca ordenar el flujo de pagos y evitar inconvenientes operativos durante el último tramo del calendario tributario 2025.