ARCA adelanta el pago del monotributo de noviembre para evitar demoras por feriados

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido una notificación relevante para los monotributistas, anunciando un cambio en la fecha de vencimiento del pago correspondiente a noviembre de 2025. Este ajuste, conocido desde la ex AFIP, responde a la proximidad de varios feriados nacionales en el mes.

¿Por qué se adelanta el vencimiento del monotributo?

ARCA ha determinado que el nuevo vencimiento será el jueves 20 de noviembre. Esta decisión surge por la coincidencia de dos feriados: el viernes 21 será un día no laborable por motivos turísticos, y el lunes 24 corresponde al Día de la Soberanía Nacional.

El objetivo de esta medida es asegurar el adecuado procesamiento de los pagos y la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo, previniendo posibles demoras que pudieran afectar a los contribuyentes.

¿Cuáles son los montos a pagar por categoría?

El monto a abonar por los monotributistas varía según cada categoría. A continuación se detallan los importes correspondientes al mes de noviembre de 2025:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio de bienes.

Detalles adicionales de las categorías superiores

Las categorías D a K presentan montos aún más significativos. A continuación, se detallan los cálculos para algunas de ellas:

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio de bienes.

El pago del monotributo no solo es un compromiso fiscal, sino que también influye en la calidad de los servicios que los contribuyentes reciben. Con este cambio, ARCA busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en un contexto donde los feriados pueden alterar la rutina habitual de los monotributistas.