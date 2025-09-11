Apple presentó el iPhone 17 con nuevos modelos y precios para la gama completa ¿Cuándo llegará a Argentina?

Apple realizó su esperado evento anual en el que dio a conocer las últimas innovaciones de su ecosistema. La compañía mostró actualizaciones para dispositivos como AirPods y Apple Watch, pero el centro de atención estuvo en la presentación de la línea iPhone 17, que llega con cuatro modelos y novedades que marcan un cambio en su estrategia de productos.

Los precios oficiales en Estados Unidos

La compañía definió los valores iniciales de la nueva generación, tomando como referencia las versiones de 256 GB de almacenamiento:

iPhone 17 : 799 dólares

: 799 dólares iPhone Air : 999 dólares

: 999 dólares iPhone 17 Pro : 1.099 dólares

: 1.099 dólares iPhone 17 Pro Max: 1.199 dólares

Estos precios reflejan un incremento de entre 100 y 200 dólares respecto a generaciones anteriores, tal como había anticipado la consultora TrendForce por el impacto de aranceles en productos fabricados fuera de Estados Unidos.

El iPhone Air, la gran novedad

La sorpresa de la jornada fue el lanzamiento del iPhone Air, un modelo que reemplaza a la versión Plus y se ubica en la franja media-alta de la línea. Entre sus características se destacan:

Grosor de 5,6 milímetros .

. Pantalla de 6,5 pulgadas .

. Marco de titanio y protección Ceramic Shield en frente y espalda.

en frente y espalda. Chip A19 Pro , el mismo que los modelos más avanzados.

, el mismo que los modelos más avanzados. Una cámara trasera de 48 megapíxeles .

. Primer módem y chip inalámbrico propio de Apple para 5G, Wi-Fi y Bluetooth .

. Autonomía de “todo el día” con gestión inteligente del consumo energético según hábitos del usuario.

Innovaciones en los modelos Pro y Pro Max

Los dispositivos de gama alta, iPhone 17 Pro y Pro Max, concentran las mejoras más significativas en cámaras y potencia.

Sistema de tres cámaras traseras de 48 MP (normal, gran angular y teleobjetivo).

(normal, gran angular y teleobjetivo). Zoom óptico de 4x y 8x , con zoom digital de hasta 40x .

, con zoom digital de hasta . Chip A19 Pro para optimización del rendimiento.

para optimización del rendimiento. Nueva cámara de vapor para refrigeración interna.

El iPhone 17 Pro Max incorpora una opción de almacenamiento de 2 TB , inédita para la compañía.

, inédita para la compañía. Diseño con bloque de cámaras que se extiende de lado a lado.

Las mejoras del modelo estándar

El iPhone 17 también trae actualizaciones frente a su predecesor, con un enfoque en autonomía y experiencia de uso:

Pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz .

con tasa de refresco variable de hasta . Chip A19 .

. Ocho horas más de batería en comparación con el modelo anterior.

Carga rápida: 50% en 30 minutos .

. Cámara frontal con sensor cuadrado, que permite capturar fotos verticales u horizontales sin girar el equipo.

Fechas de lanzamiento y preventa

Apple confirmó que la preventa internacional de la línea iPhone 17 comenzará el viernes 12 de septiembre. Los equipos estarán disponibles en tiendas de Estados Unidos a partir del 19 de septiembre.

En cuanto a la Argentina, representantes locales de la marca anticiparon que los dispositivos llegarán en las próximas semanas, aunque los precios y fechas exactas de lanzamiento se comunicarán más adelante.