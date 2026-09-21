ANSES paga este lunes a un último grupo de jubilados y el martes cambia el cronograma

El calendario de ANSES entra este lunes 21 de septiembre en uno de sus últimos tramos del mes. Una parte de jubilados y pensionados recibe hoy su haber, mientras que desde el martes comienza una nueva tanda para beneficiarios ubicados en el intervalo superior de pago.

Las fechas fueron fijadas oficialmente para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025 de ANSES. Para septiembre, el esquema está incluido en el Anexo IX y ordena los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel del haber.

Quiénes cobran este lunes 21 de septiembre

Este lunes corresponde el pago a jubilados y pensionados del SIPA del primer intervalo cuyos DNI terminan en 9. Con esa jornada se completa la tanda que comenzó el 8 de septiembre.

Desde el martes 22 empieza el calendario para quienes superan el primer intervalo de pago.

Cómo sigue el calendario desde el martes

Martes 22: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Miércoles 23: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Jueves 24: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Viernes 25: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Lunes 28: DNI terminados en 8 y 9.

La fecha exacta también puede verificarse ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde aparece la liquidación y el medio de cobro registrado.

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Dónde está confirmado el calendario

La Resolución 349/2025 aprobó los calendarios de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino para todo 2026. La norma puede consultarse en el sitio oficial de normativa nacional.

Para quienes cobran este lunes, el dato principal es simple: el DNI terminado en 9 cierra la primera tanda de septiembre. Desde el martes, el orden vuelve a comenzar por las terminaciones 0 y 1 para el siguiente grupo.