ANSES paga este lunes a un último grupo de jubilados y el martes cambia el cronograma

El calendario previsional entra en una etapa clave. Este lunes termina una tanda de pagos por DNI y desde el martes comienzan a cobrar quienes perciben haberes más altos.

Por Ana Salgueiro
Persona consulta mi anses en el celular junto a dinero y documentación

El calendario de ANSES entra este lunes 21 de septiembre en uno de sus últimos tramos del mes. Una parte de jubilados y pensionados recibe hoy su haber, mientras que desde el martes comienza una nueva tanda para beneficiarios ubicados en el intervalo superior de pago.

Las fechas fueron fijadas oficialmente para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025 de ANSES. Para septiembre, el esquema está incluido en el Anexo IX y ordena los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel del haber.

Jubilaciones y puam de anses: qué cambiará en el padrón de beneficiarios
Mirá también:

Jubilaciones y PUAM de ANSES: qué cambiará en el padrón de beneficiarios

Quiénes cobran este lunes 21 de septiembre

Este lunes corresponde el pago a jubilados y pensionados del SIPA del primer intervalo cuyos DNI terminan en 9. Con esa jornada se completa la tanda que comenzó el 8 de septiembre.

Desde el martes 22 empieza el calendario para quienes superan el primer intervalo de pago.

Persona revisa desde su casa información de cobros de anses en el celular

Cómo sigue el calendario desde el martes

  • Martes 22: DNI terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 23: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 24: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 25: DNI terminados en 6 y 7.
  • Lunes 28: DNI terminados en 8 y 9.

La fecha exacta también puede verificarse ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde aparece la liquidación y el medio de cobro registrado.

Ver también: Confirmado: los jubilados bonaerenses ya tienen fecha de cobro y hoy hay un motivo extra para mirarla

Dónde está confirmado el calendario

La Resolución 349/2025 aprobó los calendarios de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino para todo 2026. La norma puede consultarse en el sitio oficial de normativa nacional.

Clave única pami: para qué sirve y quiénes tienen que tramitarla
Mirá también:

Clave Única PAMI: para qué sirve y quiénes tienen que tramitarla

Para quienes cobran este lunes, el dato principal es simple: el DNI terminado en 9 cierra la primera tanda de septiembre. Desde el martes, el orden vuelve a comenzar por las terminaciones 0 y 1 para el siguiente grupo.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.657 - 22 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.