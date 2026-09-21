Anses atenderá este martes en la plata con una posta móvil: qué trámites se podrán hacer

ANSES realizará este martes 22 de septiembre una nueva jornada de atención presencial en La Plata mediante una posta móvil. El operativo permitirá resolver varias gestiones habituales sin tener que trasladarse hasta las oficinas céntricas del organismo.

La atención estará concentrada en Arturo Seguí y alcanzará tanto a titulares de asignaciones como a personas que necesiten hacer trámites por desempleo, actualizar datos o gestionar claves y apoderados.

Dónde y a qué hora atenderá ANSES este martes

La posta móvil funcionará en calle 416 y 147, Arturo Seguí, de 9:00 a 14:00. El operativo comenzó el lunes 21 y tendrá este martes su última jornada anunciada en ese punto.

Quienes se acerquen deben llevar DNI y la documentación correspondiente al trámite que quieran realizar.

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Qué trámites se podrán hacer

La posta móvil fue dispuesta para atender una variedad amplia de consultas y gestiones. Entre las informadas aparecen:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo.

Asignaciones familiares.

Asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

Presentación del certificado escolar.

Prestación por Desempleo.

Cambio de lugar de cobro.

Designación de apoderados.

Generación de la Clave de la Seguridad Social.

Constancia de empadronamiento a una obra social.

Actualización de datos personales.

Para quienes estén evaluando iniciar la Prestación por Desempleo, septiembre llegó además con nuevos valores mínimos y máximos, por lo que conviene llevar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Qué conviene llevar antes de ir

Además del documento de identidad, el requisito concreto cambia según la gestión. Un trámite por asignaciones puede requerir partidas o documentación familiar, mientras que un pedido por desempleo necesita acreditar la situación laboral que originó la solicitud.

Por eso, antes de acercarse es conveniente revisar qué papeles exige ANSES para cada prestación y evitar una segunda visita por documentación faltante.

Cómo consultar otros operativos de ANSES

El organismo mantiene un listado de puntos territoriales que cambia según la semana y la localidad. Las direcciones, fechas y horarios pueden verificarse en la sección de operativos territoriales de ANSES.

También continúan disponibles los canales habituales de Mi ANSES, Atención Virtual, la línea 130 y las oficinas presenciales. Para los vecinos de Arturo Seguí y zonas cercanas, sin embargo, la jornada de este martes ofrece una alternativa mucho más próxima para resolver varias gestiones en el mismo lugar.