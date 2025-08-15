Aniversario de Bomberos Voluntarios de Ranchos: 55 años de valor, entrega y orgullo

Este 15 de agosto se cumple un hecho muy significativo para la comunidad de Ranchos: el 55º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios, institución que, desde sus orígenes, ha estado siempre al servicio de la población en todo tipo de emergencias y eventos comunitarios.

Un nacimiento marcado por la necesidad y la solidaridad

La historia de los Bomberos Voluntarios de Ranchos comenzó el 15 de agosto de 1970, cuando un grupo de vecinos, motivados por la necesidad de contar con un cuerpo especializado en la atención de siniestros, decidió conformar el Cuerpo Activo.

Para ello, contaron con el valioso asesoramiento de cuarteles cercanos que ya funcionaban en la región, brindando conocimientos técnicos, experiencia y orientación en los primeros pasos de la organización.

55 años de servicio ininterrumpido

Desde entonces, la institución ha mantenido una presencia activa y constante, respondiendo ante incendios urbanos y rurales, accidentes de tránsito, rescates, inundaciones, y todo tipo de emergencias.

Además, los Bomberos de Ranchos han sido protagonistas en acciones preventivas, capacitaciones, campañas solidarias y participación en eventos comunitarios, siempre con un vínculo estrecho con los vecinos.

Un progreso elogiable

A lo largo de sus 55 años, el cuartel ha experimentado un crecimiento notable en infraestructura, equipamiento y capacitación. Hoy cuenta con modernas unidades móviles, herramientas de última generación y un cuerpo de bomberos preparado para intervenir en diversas situaciones.

Este desarrollo ha sido posible gracias al apoyo de la comunidad, la cooperación de las autoridades locales y el compromiso desinteresado de cada voluntario, quienes ofrecen su tiempo y esfuerzo para cuidar la vida y los bienes de los vecinos.

Un aniversario para reconocer

En este nuevo aniversario, Ranchos rinde homenaje a todos los integrantes que, a lo largo de más de medio siglo, han vestido el uniforme con orgullo y valentía, honrando los valores de solidaridad, entrega y servicio que dieron origen a la institución.