Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico

El recambio turístico ya se siente en las rutas de la Provincia de Buenos Aires. Si todavía no reservaste para la segunda quincena o febrero, te contamos con qué valores te vas a encontrar y qué moneda domina en cada balneario bonaerense.

La temporada de verano 2026 ya está en marcha y, como suele ocurrir cada año, los precios presentan una dispersión notable dependiendo del destino y el tipo de cambio pactado. Mientras Mar del Plata mantiene una oferta pesificada para la gama media, los destinos exclusivos como Pinamar y Cariló consolidaron su economía en dólares.

Si estás planeando una escapada de último momento o cerrando tus vacaciones para la segunda quincena de enero, acá tenés un relevamiento detallado de los costos actualizados al día de hoy.

Mar del Plata: el termómetro de la temporada

“La Feliz” sigue siendo la opción más versátil para el bolsillo argentino. La oferta es amplia, pero la demanda para la segunda quincena de enero —históricamente la más fuerte— ya ocupó gran parte de las unidades céntricas.

Según los últimos reportes del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los valores sugeridos sufrieron un ajuste respecto a la apertura de temporada, pero se mantienen competitivos. La tendencia este 2026 son los “micro-alquileres”: estancias cortas de 4 a 7 días.

Precios de referencia (por semana) en Mar del Plata:

Tipo de Propiedad Capacidad Precio Promedio (ARS) 1 Ambiente 2/3 personas Desde $300.000 2 Ambientes 3/4 personas Desde $470.000 3 Ambientes 5/6 personas Desde $690.000 Chalet 5/6 personas Desde $940.000

Nota: Estos son valores base. En zonas premium como Playa Grande o Varese, los departamentos de 2 ambientes pueden escalar fácilmente a $600.000 o más por semana, y en muchos casos se solicitan dólares.

Pinamar y Cariló: el dominio del dólar

Si tu destino es el Partido de Pinamar, tenés que preparar la billetera en moneda dura. A diferencia de otros años donde se aceptaba un mix, este verano 2026 la regla general en Cariló, Pinamar Norte y Costa Esmeralda es el dólar billete.

Departamentos (2 ambientes): El promedio para la quincena ronda los US$ 1.500 a US$ 1.800 .

El promedio para la quincena ronda los a . Casas (Pinamar Norte/Cariló): Las propiedades más buscadas, con pileta y servicios, arrancan en US$ 3.500 la quincena, llegando a superar los US$ 5.500 en las opciones de lujo.

Las propiedades más buscadas, con pileta y servicios, arrancan en la quincena, llegando a superar los en las opciones de lujo. Dato clave: En algunas zonas de Valeria del Mar y Ostende todavía podés encontrar dueños directos que pesifican al valor del dólar blue del día, ofreciendo departamentos tipo dúplex por alrededor de $100.000 – $120.000 diarios.

Villa Gesell y Partido de La Costa: opciones familiares

Villa Gesell muestra dos caras este verano: la zona norte (Barrio Norte) que intenta acoplarse a los valores de Cariló, y la zona centro/sur, mucho más accesible y pesificada.

Para familias que buscan precios más “terrenales”, el Partido de La Costa (San Bernardo, Santa Teresita, Mar del Tuyú) se posiciona como la alternativa más fuerte por relación precio-calidad.

Villa Gesell: Un departamento para 4 personas cerca del centro oscila entre $70.000 y $90.000 por día .

Un departamento para 4 personas cerca del centro oscila entre . San Bernardo / Santa Teresita: Se consiguen dúplex y departamentos bien ubicados desde $60.000 por día .

Se consiguen dúplex y departamentos bien ubicados desde . Alquileres “low cost”: Alejándose 5 o 6 cuadras del mar en localidades como Mar de Ajó o Las Toninas, aparecen oportunidades desde $50.000 diarios para grupos familiares chicos.

Consejos para alquilar seguro en 2026

La tecnología facilita las reservas, pero también las estafas virtuales. Si estás por cerrar una operación hoy para viajar mañana, tené en cuenta:

Verificá la titularidad: Antes de transferir la seña (que suele ser del 30% al 50%), pedí un teléfono fijo o validá la propiedad a través de Google Street View para ver si la fachada coincide.

Antes de transferir la seña (que suele ser del 30% al 50%), pedí un teléfono fijo o validá la propiedad a través de Google Street View para ver si la fachada coincide. Plataformas seguras: Si no conocés al dueño, intentá usar plataformas reconocidas o inmobiliarias colegiadas. Evitá cerrar tratos exclusivamente por redes sociales (Marketplace/Instagram) si el perfil es muy nuevo.

Si no conocés al dueño, intentá usar plataformas reconocidas o inmobiliarias colegiadas. Evitá cerrar tratos exclusivamente por redes sociales (Marketplace/Instagram) si el perfil es muy nuevo. Letra chica: Consultá si el precio incluye servicios (luz/gas) y limpieza final. En la costa, es común que te cobren un extra por el servicio de limpieza al dejar el inmueble.

Si todavía no tenés alojamiento, apurate: la segunda quincena de enero suele tener una ocupación superior al 85% y lo que queda disponible (“el remanente”) suele aumentar su valor sobre la hora.