Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy

Si estás buscando acceder a tu casa propia en la provincia de Buenos Aires este año, el panorama ha cambiado drásticamente. Mientras los programas nacionales tradicionales se transforman, surgen nuevas oportunidades locales y subastas de remanentes que pocos conocen. A continuación, la guía definitiva y actualizada a enero de 2026 para no perderte ninguna convocatoria.

1. La Nueva Oportunidad: Subastas de “Remanentes” (Ex-Procrear)

El cambio más importante para 2026 es la liquidación de activos del antiguo plan nacional. El Gobierno ha comenzado a subastar terrenos y viviendas remanentes a través del sitio SUBAST.AR. Esto no es un sorteo social, sino una compra por puja online, pero representa una oportunidad única para quienes cuentan con ahorros o capacidad de crédito, ya que los precios base suelen ser competitivos.

⚠️ Alerta de Ubicaciones en Provincia de Buenos Aires:

Se han confirmado “Subastas Futuras” para desarrollos en: Avellaneda (Wilde, Larralde, Piñeyro), San Antonio de Areco, Navarro, Lezama, Lincoln, Junín, Mercedes, Escobar, Quilmes, Florencio Varela, La Plata y Ciudad Evita.

Recomendación: Regístrate en la plataforma SUBAST.AR y activa las alertas para tu municipio.

2. Vivienda Social: El Registro que SI funciona (RUPDH)

A diferencia de los planes nacionales, la construcción de vivienda social en la Provincia sigue activa bajo la administración bonaerense y los municipios. El único camino oficial para acceder a los sorteos de estas viviendas (cuando se terminan de construir) es estar en el Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional (RUPDH).

¿Dónde me anoto? El trámite es 100% municipal. Debes dirigirte al área de “Vivienda” o “Desarrollo Social” de tu municipalidad.

¿Es online? Muchos municipios (como Tandil, Bahía Blanca, o Tres Lomas) ya permiten iniciar la gestión online, pero la validación de documentos suele ser presencial.

Muchos municipios (como Tandil, Bahía Blanca, o Tres Lomas) ya permiten iniciar la gestión online, pero la validación de documentos suele ser presencial. El dato clave: Si te anotaste hace más de un año, tu inscripción probablemente venció. Debes “revalidar” tus datos anualmente para participar de los sorteos de 2026.

3. Obras Activas: ¿Dónde se entregarán casas en 2026?

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) mantiene licitaciones activas. Si vivís en estas zonas, es urgente que verifiques tu inscripción en el municipio, ya que hay obras en marcha o adjudicadas recientemente:

Zona / Municipio Estado de Situación 2025/2026 Mercedes, Alberti, Bragado, Chacabuco Licitaciones abiertas para construcción de nuevas viviendas y redes de servicios en 2026. Avellaneda y La Matanza Obras de infraestructura y terminación de viviendas en barrios como Mugica. Tandil y Ayacucho Entregas recientes (diciembre 2025). Se recomienda anotarse para futuras etapas.

4. Buenos Aires CREA: Reformas y Ampliación

Para quienes ya tienen un terreno o casa pero necesitan ampliarla, el programa provincial Buenos Aires CREA sigue siendo la herramienta vigente. Atención a las “ventanas” de inscripción que suelen abrirse por periodos cortos.

Requisitos indispensables para tener a mano:

DNI y residencia de al menos 2 años en la PBA.

Ingresos familiares demostrables de entre 1 y 5 Salarios Mínimos .

. La cuota se actualiza por coeficiente HogarBA (basado en variación salarial), lo que protege tu bolsillo frente a la inflación en comparación con créditos UVAs bancarios.

¿Qué debo hacer hoy?

No esperes al anuncio en la TV. Acercate a tu municipio y pedí el estado de tu inscripción en el RUPDH. Si tenés capacidad de ahorro, monitoreá semanalmente Argentina.gob.ar/subastas para los remates en tu zona.