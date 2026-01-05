Feriados 2026: calendario completo, fines de semana largos y qué días tocan los puentes turísticos

Arrancó el año y, aunque muchos todavía están disfrutando de las vacaciones de verano, la pregunta es inevitable en la vuelta a la rutina: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo? Con el calendario 2026 ya en marcha, es fundamental organizar la agenda, ya sea para planificar una escapada o simplemente para saber cuándo vas a poder descansar.

Si bien enero no ofrece más feriados tras el Año Nuevo, la buena noticia es que no falta tanto para el primer descanso extra largo del año. A continuación, repasamos el cronograma oficial, los feriados inamovibles, los trasladables y los días que el Gobierno definió como puentes turísticos.

Cuándo es el próximo fin de semana largo (Carnaval 2026)

Para los ansiosos, la fecha clave está a mediados de febrero. Los feriados de Carnaval 2026 caen lunes y martes, generando el primer fin de semana XL de 4 días del año.

Lunes 16 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 17 de febrero: Carnaval.

Esto significa que vas a tener descanso desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive. Una oportunidad ideal para viajar por la Costa Atlántica o visitar las sierras, aprovechando que el clima todavía acompaña.

El “súper fin de semana” de abril

Este año se da una particularidad en el calendario durante abril. La Semana Santa coincide muy cerca del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, generando una seguidilla de días de descanso inusual.

El 2 de abril (Día de Malvinas) cae jueves y es inamovible. Al día siguiente, viernes 3 de abril, es Viernes Santo (feriado nacional). Esto consolida un bloque de 4 días consecutivos de feriado obligatorio, sin necesidad de puentes ni traslados.

Calendario oficial de feriados 2026

Para que no te pierdas nada, acá tenés el listado mes a mes con todos los días marcados en rojo en el almanaque. Tené en cuenta los feriados trasladables que se mueven para fomentar el turismo.

Fecha Conmemoración Tipo de feriado 1 de enero Año Nuevo Inamovible 16 y 17 de febrero Carnaval Inamovible 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Inamovible (martes) 2 de abril Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Inamovible (jueves) 3 de abril Viernes Santo Inamovible 1 de mayo Día del Trabajador Inamovible (viernes) 25 de mayo Día de la Revolución de Mayo Inamovible (lunes) 15 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes Trasladable (original del 17/6) 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano Inamovible (sábado) 9 de julio Día de la Independencia Inamovible (jueves) 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Trasladable (cae lunes, queda fijo) 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Trasladable (cae lunes, queda fijo) 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional Trasladable (cae viernes, queda fijo) 8 de diciembre Inmaculada Concepción de María Inamovible (martes) 25 de diciembre Navidad Inamovible (viernes)

Dato clave: Podés consultar el decreto oficial y las actualizaciones normativas directamente en el sitio de Argentina.gob.ar para verificar cambios de último momento.

Feriados con fines turísticos 2026

Según la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Para este 2026, los días que se perfilan con mayores chances de ser decretados como puente (aunque siempre depende de la confirmación final en el Boletín Oficial) son:

Viernes 10 de julio: Para conectar con el feriado del 9 de julio (jueves).

Para conectar con el feriado del 9 de julio (jueves). Lunes 7 de diciembre: Para armar un fin de semana extra largo con el feriado del 8 de diciembre (martes).

Si se confirman estos puentes, tendríamos dos fines de semana de 4 días adicionales en la segunda mitad del año.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es una de las dudas más frecuentes, sobre todo a la hora de cobrar el sueldo o planificar si se trabaja o no. La diferencia es legal y económica: