Alerta en la Provincia de Buenos Aires: cianobacterias obligan a evitar el agua potable y extremar cuidados sanitarios

Una combinación crítica de altas temperaturas, sequía prolongada y bajante en los caudales ha desencadenado una crisis ambiental y sanitaria sin precedentes en este verano. Hoy, 18 de febrero de 2026, gran parte de la Provincia de Buenos Aires se encuentra bajo una estricta vigilancia epidemiológica debido a la proliferación masiva de cianobacterias. Este fenómeno, que tiñe de un verde fosforescente las aguas de nuestras principales lagunas y ríos, ha dejado de ser una simple alteración del paisaje para convertirse en una amenaza directa y palpable para la salud pública, limitando el uso recreativo y obligando a las autoridades a emitir advertencias sobre el consumo de agua en las zonas más afectadas.

El origen de la amenaza: ¿Por qué fallan los sistemas de potabilización?

Para comprender la magnitud de esta alerta, es imperativo analizar el comportamiento biológico de estos microorganismos. Las cianobacterias son organismos fotosintéticos microscópicos que, bajo condiciones de estrés hídrico y exceso de nutrientes —como el fósforo y el nitrógeno provenientes del escurrimiento agrícola—, se multiplican de forma exponencial, un proceso conocido como eutrofización. El peligro central radica en que muchas de estas cepas liberan cianotoxinas (hepatotoxinas y neurotoxinas) directamente en el medio acuático.

Cuando estas floraciones masivas alcanzan las tomas de agua de las plantas potabilizadoras, como ha ocurrido históricamente en las captaciones del Río de la Plata o en lagunas que abastecen a distritos del interior bonaerense, el desafío técnico es mayúsculo. Los sistemas de filtrado tradicional y la cloración estándar no siempre son suficientes para neutralizar estas toxinas disueltas. Por este motivo, ante la mínima alteración en el color, olor o turbiedad, los organismos de control se ven obligados a reducir la presión de la red o sugerir a la población que evite el consumo directo de agua de red hasta que los análisis de laboratorio garanticen su inocuidad.

Radiografía de la crisis: Las zonas bajo máximo riesgo en febrero de 2026

El monitoreo satelital y las mediciones in situ arrojan un panorama complejo que requiere la atención inmediata de residentes y turistas. Según los últimos reportes oficiales emitidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, el mapa de riesgo se encuentra al rojo vivo en distritos clave.

Actualmente, el foco más crítico se localiza en la Laguna La Salada, en el partido de Pehuajó, la cual ostenta el nivel de Alerta Roja. En este cuerpo de agua, la acumulación de bacterias ha formado una masa espesa de aspecto similar a una nata verde oscura, lo que implica un riesgo toxicológico altísimo y la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto.

En paralelo, un extenso listado de municipios bonaerenses se encuentra en Alerta Naranja, un estado de riesgo medio que exige precauciones extraordinarias. Entre los espejos de agua más comprometidos destacan la laguna Sauce Grande en Monte Hermoso, Cuero de Zorro en Rivadavia, el ecosistema de lagunas de Chascomús y Lezama (Chis Chis, Las Barrancas, Tablillas), la laguna de Lobos, San Miguel del Monte y sectores de la costa del Río de la Plata en Avellaneda y Ensenada. En estas áreas, la advertencia es clara: el agua no es apta para el baño ni para el consumo de animales o humanos.

El Cianosemáforo: La herramienta vital para interpretar el riesgo

Para mitigar el impacto sanitario, el gobierno bonaerense ha consolidado el uso del Cianosemáforo, un sistema de alerta temprana que clasifica el peligro en cuatro niveles cromáticos. Comprender esta tabla es fundamental para tomar decisiones informadas antes de acercarse a cualquier espejo de agua o utilizar fuentes hídricas de dudosa procedencia.

Nivel de Alerta Aspecto Visual del Agua Nivel de Riesgo Sanitario Acción Ciudadana Requerida Verde Superficie limpia, sin manchas evidentes. Bajo / Nulo Uso recreativo libre y seguro. Amarillo Pequeñas manchas verdes aisladas en la superficie. Leve Precaución. Enjuagarse con agua limpia tras el baño. Naranja Agua de color verde brillante, similar a pintura en la superficie y arena. Medio Evitar el contacto y no consumir el agua. Riesgo de irritaciones. Rojo Masa verde oscura o amarronada, textura espesa (nata). Alto Prohibición total de baño y consumo. Riesgo toxicológico grave.

Impacto en la salud: Síntomas de alerta y grupos vulnerables

La exposición a las cianobacterias, ya sea por ingestión accidental, inhalación de aerosoles producidos por el viento o simple contacto dérmico, desencadena una respuesta clínica que no debe subestimarse. Los especialistas médicos subrayan que las toxinas actúan con gran rapidez en el organismo, generando cuadros que, de no tratarse, pueden derivar en complicaciones severas.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Trastornos gastrointestinales agudos: Vómitos persistentes, náuseas, dolor abdominal intenso y diarrea, que pueden llevar a una deshidratación rápida.

Vómitos persistentes, náuseas, dolor abdominal intenso y diarrea, que pueden llevar a una deshidratación rápida. Afecciones dermatológicas y alérgicas: Erupciones cutáneas, picazón severa, enrojecimiento en los ojos, lagrimeo y otitis.

Erupciones cutáneas, picazón severa, enrojecimiento en los ojos, lagrimeo y otitis. Compromiso neurológico y sistémico: En casos de ingesta de altas dosis de toxinas, pueden presentarse mareos, dolores de cabeza punzantes, debilitamiento muscular extremo e, incluso, daño hepático.

Es fundamental destacar que los niños, los adultos mayores y las mascotas son extremadamente vulnerables. Los perros, en particular, corren un peligro letal, ya que tienden a beber agua directamente de las orillas y luego lamen sus pelajes contaminados, ingiriendo dosis concentradas de bacterias.

Protocolo ciudadano: Acciones concretas para proteger a tu familia

Ante la virulencia de este fenómeno ambiental, la prevención activa es la única barrera efectiva. La responsabilidad individual y el acceso a la información oficial son los pilares para evitar intoxicaciones durante este período crítico en la provincia.

Evaluá visualmente el entorno: Si detectás que el agua tiene un tono verdoso o presenta una textura similar a la pintura, alejate de inmediato de la orilla.

Si detectás que el agua tiene un tono verdoso o presenta una textura similar a la pintura, alejate de inmediato de la orilla. Buscá hidratación segura: Ante alertas en tu municipio, garantizá el consumo de agua envasada o proveniente de redes estrictamente controladas. Prestá atención a los comunicados de tu proveedora local de servicios sanitarios.

Ante alertas en tu municipio, garantizá el consumo de agua envasada o proveniente de redes estrictamente controladas. Prestá atención a los comunicados de tu proveedora local de servicios sanitarios. Protegé a tus mascotas: Durante los paseos cerca de ríos o lagunas, llevá a tu perro con correa y ofrecele agua limpia de tu propia botella para evitar que beba de fuentes contaminadas.

Durante los paseos cerca de ríos o lagunas, llevá a tu perro con correa y ofrecele agua limpia de tu propia botella para evitar que beba de fuentes contaminadas. Consultá la información oficial: Antes de planificar tu fin de semana, verificá el cronograma de riesgo interactivo provincial para conocer el estado actualizado de tu destino.

Antes de planificar tu fin de semana, verificá el cronograma de riesgo interactivo provincial para conocer el estado actualizado de tu destino. No subestimes los síntomas: Si vos o un familiar presentan malestar general tras haber estado en zonas ribereñas, acudí sin demora a la guardia médica más cercana y especificá el lugar de exposición.

El desafío que imponen las cianobacterias requiere de una ciudadanía alerta y proactiva. Priorizá tu seguridad y la de tu entorno, y mantenete informado a través de los canales oficiales para evitar riesgos innecesarios.