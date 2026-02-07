Cianobacterias en PBA: por qué son letales para las mascotas y qué síntomas vigilar si vas a una laguna

​La temporada de verano 2026 en la provincia de Buenos Aires está marcada por una advertencia que va más allá de la salud humana. Con la aparición de manchas verdes en los principales espejos de agua bonaerenses, los veterinarios encendieron las alarmas: las cianobacterias representan un riesgo de muerte súbita para los perros.

​A diferencia de las personas, las mascotas suelen tener un contacto mucho más directo y peligroso con el agua. El hábito de lamerse el pelaje después de un chapuzón o de beber directamente de la orilla de la laguna puede significar la ingesta de una dosis mortal de microcistinas, las toxinas que estos microorganismos liberan al ambiente.

​Por qué el riesgo es mayor para los perros

​En el territorio bonaerense, se detectó que la mayor parte de las intoxicaciones ocurren en zonas de alerta naranja y roja. Los especialistas explican que el riesgo se potencia por tres factores:

​ Ingestión directa: El perro no solo nada, sino que suele tragar agua mientras juega.

​ Concentración en el pelaje: Las algas quedan atrapadas en el pelo y, al secarse, el animal se limpia lamiéndose, ingiriendo la toxina de forma concentrada.

​Peso corporal: Al tener menos masa que un adulto, una pequeña cantidad de agua contaminada afecta sus órganos (especialmente el hígado y el sistema nervioso) de forma casi inmediata.

​Los síntomas que exigen una consulta urgente

​Si estuviste en una laguna de la provincia y notás un comportamiento extraño en tu mascota, el tiempo es el factor más crítico. Los síntomas suelen aparecer entre pocos minutos y algunas horas después del contacto:

​ Vómitos y diarrea: Suele ser la primera señal de alerta.

​ Hipersalivación: El perro babea de forma excesiva y constante.

​ Dificultad para caminar: Debilidad en las patas traseras o falta de coordinación (ataxia).

​ Dificultad respiratoria: Jadeo excesivo que no se detiene con el descanso o la sombra.

​Convulsiones: En cuadros graves, las toxinas atacan el sistema nervioso central.

​Medidas de prevención para este fin de semana

​Si vas a visitar municipios como Pehuajó, San Miguel del Monte, Lobos o Chascomús, es fundamental que extremes los cuidados. La bandera sanitaria no es solo para los bañistas, sino también para los animales.

​Correa siempre puesta: Evitá que el perro corra libre cerca de la orilla, ya que el instinto de beber agua fresca es muy fuerte. ​Agua mineral a mano: Llevá siempre un recipiente con agua potable para que tu mascota se mantenga hidratada sin recurrir a la laguna. ​Lavado inmediato: Si por accidente tu perro entró en contacto con zonas verdes, bañalo inmediatamente con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo del pelaje antes de que se lama.

​Ante la menor sospecha, no esperes a ver cómo evoluciona: acudí a la guardia veterinaria más cercana. Las toxinas de las cianobacterias pueden causar fallas hepáticas irreversibles en cuestión de horas si no se aplica un tratamiento de soporte a tiempo.