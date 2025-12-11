Aguinaldo Docentes Bonaerenses: Fechas de cobro en diciembre 2025, cálculo y el reclamo por paritarias

¿Cuándo se cobra el aguinaldo? ¿Cómo impactan los últimos aumentos? Todo lo que tenés que saber sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) de fin de año en medio de la reapertura de paritarias para estatales bonaerenses.

Hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, la expectativa crece entre los docentes bonaerenses por el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Mientras el cronograma nacional ya tiene fechas confirmadas, en la Provincia de Buenos Aires los gremios presionan para cerrar el año con una nueva actualización salarial.

A continuación, te detallamos el calendario de pagos, la fórmula para calcular cuánto te corresponde y las últimas novedades gremiales.

¿Cuándo pagan el aguinaldo docente en diciembre 2025?

Por Ley de Contrato de Trabajo, la fecha límite para depositar el segundo medio aguinaldo es el 18 de diciembre, con una extensión de hasta cuatro días hábiles. Sin embargo, cada jurisdicción maneja sus propios tiempos.

Cronograma confirmado: Administración Pública Nacional y Universidades

El Gobierno Nacional ya oficializó las fechas para sus dependientes, lo que sirve de referencia para muchas provincias:

Administración Central: Lunes 15 de diciembre.

Lunes 15 de diciembre. Organismos Descentralizados: Martes 16 de diciembre.

Martes 16 de diciembre. Universidades Nacionales: Miércoles 17 de diciembre.

Ver también: Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025

Dato clave: Si sos docente universitario (UBA, UNLP, UTN, etc.), deberías ver acreditado tu SAC el miércoles 17.

Provincia de Buenos Aires: Expectativa y fechas

Para los docentes activos, si bien el gobierno de Axel Kicillof suele alinearse a la fecha límite legal, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentaron ayer un pedido formal para garantizar el cobro “en tiempo y forma” y la inmediata reapertura de paritarias.

Ver también: Cuándo cobran el aguinaldo los Estatales Bonaerenses: fechas clave en diciembre 2025

¿Cómo calcular cuánto te corresponde de aguinaldo?

El cálculo del SAC se realiza sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (remunerativo) dentro del semestre (julio-diciembre).

La fórmula simple:

(Mejor sueldo bruto del semestre) / 2 = Aguinaldo Bruto

¿Qué conceptos entran en el cálculo?

Sueldo Básico: Sí.

Sí. Antigüedad: Sí.

Sí. Adicionales remunerativos: Sí (presentismo, bonificaciones por cargo, etc.).

Sí (presentismo, bonificaciones por cargo, etc.). Horas extras y comisiones: Sí.

Sí. Conceptos NO remunerativos: Generalmente no se incluyen, salvo excepciones o acuerdos paritarios específicos que los incorporen como “bonificables”.

Ejemplo práctico:

Si tus sueldos brutos de julio a diciembre fueron:

Julio: $850.000

Agosto: $880.000

Septiembre: $900.000

Octubre: $920.000

Noviembre: $950.000 ( Mejor sueldo )

) Diciembre: $950.000

Tu aguinaldo bruto será: $950.000 / 2 = $475.000.

(A este monto se le deben descontar las cargas sociales: jubilación, obra social, ley 19.032, etc., que suman un 17% aprox. para obtener el monto de bolsillo).

Ver también: Sueldos, aguinaldo y bono para Estatales en Provincia de Buenos Aires: Fechas de cobro para diciembre

¿Qué pasa si no trabajaste el semestre completo?

Si tuviste licencias sin goce de sueldo o tomaste el cargo hace pocos meses, el cálculo es proporcional:

(Mejor sueldo / 12) x Meses trabajados = Aguinaldo Proporcional

🔴 Último momento: Tensión gremial y pedido de paritarias

El escenario de diciembre no es solo de cobro, sino también de reclamo. Ayer, miércoles 10 de diciembre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, SADOP, etc.) solicitó al Ministerio de Trabajo provincial la “urgente convocatoria” a la Comisión Técnica Salarial.

¿Qué reclaman los gremios?