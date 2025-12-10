Cuándo cobran el aguinaldo los Estatales Bonaerenses: fechas clave en diciembre 2025

A pocos días de las fiestas, las consultas sobre el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) crece entre los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, 10 de diciembre de 2025, los gremios estatales intensifican sus reclamos al gobernador Axel Kicillof para garantizar el pago en “tiempo y forma”.

Si sos docente, policía, médico o empleado administrativo de la Provincia, aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el cronograma de pagos, las proyecciones y el cálculo de tu aguinaldo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo a estatales bonaerenses?

Aunque el gobierno provincial aún no ha publicado el cronograma oficial definitivo en el Boletín Oficial, fuentes del sector financiero y gremial manejan fechas concretas basadas en la normativa vigente y los antecedentes de gestión.

Fecha límite legal: La Ley de Contrato de Trabajo estipula que la segunda cuota del SAC debe abonarse el 18 de diciembre .

La Ley de Contrato de Trabajo estipula que la segunda cuota del SAC debe abonarse el . Fecha proyectada de cobro: Se estima que el depósito se realizará entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre de 2025 .

Se estima que el depósito se realizará entre el . Período de gracia: Legalmente, existe una extensión de hasta cuatro días hábiles, lo que permitiría el pago hasta el martes 23 o miércoles 24 de diciembre, aunque los sindicatos presionan para que no pase de la próxima semana.

Atención: Se recomienda revisar el home banking o cajero automático a partir de las 00:00 hs del jueves 18, momento en el que suelen impactar las acreditaciones del Banco Provincia.

Reclamo gremial: UPCN y ATE apuran a Kicillof

La jornada de hoy está marcada por la presión sindical. Gremios como UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE han solicitado formalmente al ejecutivo provincial no solo la confirmación de la fecha de pago del aguinaldo, sino también la reapertura urgente de paritarias.

Los representantes de los trabajadores estatales advierten que la inflación de los últimos meses ha erosionado el poder adquisitivo y exigen que el aguinaldo se liquide sobre una base salarial actualizada. El mensaje al gobierno bonaerense es claro: necesitan “certezas” antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Cómo calcular cuánto vas a cobrar de aguinaldo?

Para saber el monto exacto que verás depositado, debés seguir esta fórmula sencilla:

Buscá tus recibos de sueldo de julio a diciembre de 2025. Identificá la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (incluyendo sumas remunerativas y no remunerativas habituales). Dividí ese monto por 2.

Ejemplo: Si tu mejor sueldo del semestre fue de $1.200.000, tu aguinaldo será de $600.000.

¿Qué pasa si no trabajé el semestre completo?

Si ingresaste a trabajar después de julio, el cálculo es proporcional: (La mitad del mejor sueldo / 360) x días trabajados en el semestre.

Jubilados del IPS: ¿Cuándo cobran?

Para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), el calendario suele diferir del de los trabajadores activos. Históricamente, el IPS abona el aguinaldo junto con los haberes de diciembre hacia finales de mes.

Se espera que el pago para pasivos se concrete entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre, garantizando que el dinero esté disponible antes de fin de año.

Próximos pasos

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires podría emitir un comunicado oficial en las próximas 48 horas confirmando el cronograma. Mantenete atento a las actualizaciones, ya que la situación paritaria podría influir en anuncios de última hora sobre bonos o correcciones salariales.