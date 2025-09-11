Adorni analizó la derrota en Provincia de Buenos Aires: “No explicamos lo que estamos haciendo”

En medio de un clima político tenso tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha analizado los factores que llevaron a la derrota de La Libertad Avanza (LLA). En su declaración, enfatizó que la falta de comunicación por parte del oficialismo influyó en la decisión electoral de muchos votantes que optaron por el kirchnerismo.

El diagnóstico de Adorni sobre los errores en la campaña

Manuel Adorni se unió a otros dirigentes del Gobierno para ofrecer un análisis sobre la reciente derrota en las elecciones. En esta línea, reconoció que se “cometió un error político” al no comunicar adecuadamente las acciones del Gobierno. “No se le llegó a explicar a todos los bonaerenses cómo corresponde, y de una manera simple, el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó.

El vocero hizo hincapié en la importancia de la autocrítica, señalando que uno de los principales errores fue la falta de conexión con ciertos sectores sociales. “Explicar lo explicamos, el tema es ver por qué no le llegamos a un sector de la sociedad”, agregó. A pesar de la derrota, garantizó que el rumbo del Gobierno no cambiará y se están creando “mesas” de trabajo para dialogar con los gobernadores sobre los errores cometidos.

Además de la falta de comunicación, Adorni atribuyó la derrota a un “ausentismo importante” y a un “aparato movilizado” del peronismo. “Hubo una elección que se nacionalizó porque ellos iban a por todo”, concluyó.

Las implicancias de los escándalos en el gobierno

Respecto al impacto del escándalo relacionado con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y a otros funcionarios, Adorni minimizó su efecto en las elecciones. “Creo que no pegó, de ninguna manera”, sentenció, añadiendo que “el contenido claramente falso” de los audios no tuvo relevancia en el resultado electoral.

Expectativas para las elecciones de octubre

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Adorni expresó su confianza en que La Libertad Avanza “va a ganar”. Aseguró que su objetivo es “arrasar” en las elecciones, y para ello, la comunicación con la ciudadanía será clave. “La diferencia entre ganar y arrasar va a ser explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos”, remarcó.

El vocero también alertó sobre el impacto de las promesas incumplidas del oficialismo del gobernador Axel Kicillof, señalando que, aunque suenan atractivas, “en el mediano y largo plazo destruyen el país”. En este contexto, espera que la motivación para votar a nivel nacional sea diferente en comparación con las elecciones provinciales.