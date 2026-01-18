Adiós a la VTV en Provincia: el proyecto que busca eliminarla gana fuerza este 2026

El arranque de 2026 no solo trajo el verano, sino también un nuevo golpe al bolsillo para los conductores bonaerenses: un aumento del 21,8% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En este contexto de subas y quejas por el estado de las rutas, vuelve al centro de la escena el proyecto legislativo que propone eliminar la obligatoriedad de la VTV en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada originalmente por el bloque de senadores del PRO y que cobra nueva vida tras la actualización tarifaria de enero, plantea un cambio radical en cómo controlamos nuestros vehículos. ¿Es el fin de las largas filas y las obleas en el parabrisas? Te contamos los detalles.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

La propuesta legislativa, encabezada por la senadora Aldana Ahumada junto a Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, busca derogar el sistema actual de VTV. El argumento central es contundente: la burocracia actual no previene accidentes.

Los legisladores se basan en datos de seguridad vial que indican que menos del 1% de los siniestros viales en Argentina se deben a fallas mecánicas. La inmensa mayoría de los accidentes (cerca del 99%) responden a factores humanos como:

Exceso de velocidad.

Consumo de alcohol al volante.

Imprudencia y distracciones (como el uso del celular).

Bajo esta lógica, el proyecto sostiene que la VTV se ha convertido en una “carga impositiva disimulada” que no aporta a la seguridad real, proponiendo en su lugar regirse únicamente por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito, delegando las revisiones a talleres privados o concesionarias oficiales, eliminando el monopolio de las plantas actuales.

Enero 2026: ¿Cuánto cuesta hoy la VTV?

Mientras el debate legislativo avanza (o se estanca) en comisiones, la realidad es que la oblea sigue siendo obligatoria y más cara. Desde el 16 de enero de 2026, el Ministerio de Transporte bonaerense actualizó el cuadro tarifario.

Si tenés que verificar este mes, estos son los valores que vas a encontrar en las plantas:

Tipo de Vehículo Tarifa Enero 2026 Motos $38.801,03 Autos (hasta 2.500 kg) $97.057,65 Vehículos pesados (> 2.500 kg) $174.604,64 Remolques livianos $58.201,54

Es importante recordar que los jubilados, pensionados y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos pueden estar exentos del pago, aunque no del trámite.

La polémica: Rutas rotas vs. Autos verificados

El malestar de los usuarios no es solo por el precio. En redes sociales y foros vecinales, la queja recurrente es la incoherencia entre la exigencia estatal y el estado de la infraestructura. “Me rechazan la VTV por un amortiguador, pero lo rompí en un cráter de la Ruta”, es un reclamo habitual.

Desde el Gobierno de la Provincia, el ministro de Gobierno Carlos Bianco ha calificado anteriormente de “temeraria” la idea de eliminar la VTV, defendiendo que es un sistema vigente hace décadas y necesario para asegurar un piso mínimo de seguridad en el parque automotor. Sin embargo, reconocen que el sistema podría requerir ajustes o mejoras, pero no su eliminación total.

¿Qué falta para que se apruebe?

Para que le digas “adiós” a la VTV, el proyecto debe sortear varios obstáculos. Actualmente se encuentra en estado parlamentario en el Senado bonaerense y debe ser tratado en la Comisión de Transporte. La oposición busca aprovechar el descontento por los aumentos de 2026 para apurar su tratamiento, pero necesitarán negociar con el oficialismo provincial que tiene poder de veto y control en la legislatura.

Por ahora, la recomendación sigue siendo realizar el trámite para evitar multas que superan ampliamente el valor de la verificación, mientras se sigue de cerca la “batalla” legislativa en la Provincia de Buenos Aires que podría cambiar las reglas del juego este año.