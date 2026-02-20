Accidente en Ruta 29: Choque y vuelco cerca de Ranchos

En la mañana de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 29, específicamente en la zona de la bajada hacia San Miguel del Monte, dentro del partido de General Paz.

Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un camión y una camioneta. Como consecuencia del impacto, el vehículo de menor porte sufrió un despiste que terminó en un posterior vuelco a la vera de la calzada.

A raíz del siniestro, una persona debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Campomar” de la ciudad de Ranchos para recibir atención médica. Por el momento, no se ha brindado un parte oficial sobre el carácter de las lesiones sufridas.

En el lugar del hecho trabajó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ranchos, junto con personal de los servicios de emergencias médicas de dicha localidad. Asimismo, efectivos policiales se encargaron de las tareas de control de tránsito y preservación del área para los peritajes correspondientes.