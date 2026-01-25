Accidente en la Ruta 2: Impactante vuelco entre General Guido y Dolores

Francisco Díaz
VUELCO RUTA 2

Un impactante vuelco ocurrido en la mañana de este domingo 25 tuvo lugar sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 236, en el carril ascendente, donde un automóvil terminó volcado tras despistarse por causas que aún se investigan.

El hecho fue protagonizado por un Volkswagen Vento de color blanco que, por motivos que no fueron establecidos, perdió el control, salió de la calzada y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la banquina.

En el vehículo se trasladaban tres personas oriundas de la ciudad de Dolores. Todas fueron asistidas en el lugar por personal médico y luego derivadas al hospital local para su correspondiente evaluación. Se informó que dos de los ocupantes son efectivos policiales que se encontraban fuera de servicio al momento del accidente.

Según se indicó oficialmente, los tres viajaban con el cinturón de seguridad colocado y ninguno presentó lesiones de gravedad

