Revolución en el 911 bonaerense: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de emergencias con Inteligencia Artificial y geolocalización?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha de un ambicioso plan de modernización integral para el Sistema de Emergencias 911. A través de la Licitación Pública 20/2025, el Ministerio de Seguridad concretó una inversión histórica superior a los $23 mil millones que cambiará por completo la velocidad y la forma en que el Estado responde a los llamados de urgencia de los ciudadanos.

Esta iniciativa estratégica contempla la renovación total de la infraestructura tecnológica, la actualización de equipamientos críticos y la incorporación de herramientas digitales de última generación. Con un plazo de ejecución de 460 días corridos, la gestión busca optimizar la coordinación multiagencial en tiempo real y maximizar la eficiencia en la derivación de patrulleros, ambulancias y bomberos en todo el territorio provincial.

Inteligencia Artificial y Big Data para salvar vidas

El principal salto cualitativo del nuevo sistema radica en la obligatoriedad de sumar tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data y el Internet de las Cosas (IoT). Estas herramientas permitirán dotar al 911 de capacidades analíticas predictivas, agilizando la clasificación de los incidentes según el nivel de gravedad y procesando grandes volúmenes de información en simultáneo.

Además, los despachos operativos contarán con sistemas de geolocalización de última generación. Esto posibilitará ubicar con precisión exacta el origen de las llamadas telefónicas o alertas, reduciendo al mínimo los tiempos de respuesta frente a situaciones críticas donde cada segundo cuenta.

Una nueva central estratégica en La Matanza

Para descentralizar la operatoria y mejorar la cobertura en los puntos con mayor densidad de demanda, el proyecto incluye la creación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) en el municipio de La Matanza.

Actualmente, el sistema opera con tres sedes distribuidas en La Plata, Mar del Plata y Campana. La incorporación de esta cuarta central en la zona oeste del Conurbano permitirá descomprimir el flujo operativo de la sede platense, aportando mayor redundancia, seguridad informática y una distribución del tráfico de llamadas mucho más equilibrada para asistir de forma eficiente a los bonaerenses.

Sostenibilidad financiera y plazos de implementación

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la eficiencia fiscal alcanzada durante el proceso de adjudicación. Tras una solicitud de mejora de precios, la oferta final seleccionada resultó inferior al presupuesto oficial estimado inicialmente en $23.105.697.326,46, garantizando las mejores condiciones económicas para las arcas del Estado provincial.

El financiamiento de esta megaobra tecnológica se imputará de forma plurianual entre los presupuestos de los ejercicios 2026 y 2027. La renovación integral del servicio, que funciona las 24 horas durante los 365 días del año, abarcará también mejoras edilicias en las centrales existentes, optimización de servidores, nuevos tendidos de conectividad y sistemas avanzados de videovigilancia y ciberseguridad.