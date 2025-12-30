¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026

¿Tenés un celular con algunos años encima? Atención. El brindis de Año Nuevo podría venir con una sorpresa desagradable para miles de usuarios en Argentina. A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp aplicará un “apagón” definitivo en una larga lista de dispositivos que ya no cumplen con los nuevos estándares de seguridad y software de Meta.

Si sos de los que estira la vida útil del teléfono al máximo, esta noticia es crítica: quedan menos de dos días para asegurar tus chats antes de que la app de mensajería más usada del país deje de recibir soporte oficial en tu equipo.

¿Por qué pasa esto ahora?

No es un capricho. Meta actualiza sus requisitos mínimos cada año para poder implementar funciones avanzadas de cifrado, inteligencia artificial y herramientas multimedia que los procesadores antiguos simplemente no pueden correr.

A partir de este miércoles, la vara sube. Para seguir usando la app sin problemas, tu celular va a necesitar cumplir con estos requisitos mínimos excluyentes:

Android: Versión 5.0 (Lollipop) o superior.

Versión o superior. iPhone: iOS 15.1 o superior.

Cualquier dispositivo que haya quedado “atrapado” en versiones anteriores a estas, quedará obsoleto para la plataforma.

La lista negra: ¿Tu celular está acá?

Muchos de los modelos afectados fueron verdaderos best-sellers en Argentina. Si todavía usás alguno de estos “guerreros”, es momento de chequear la configuración.

Modelos Samsung (Muy populares en el país)

La serie J y los antiguos S son los más comprometidos.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy X cover 2

Samsung Galaxy J2 (Uno de los más vendidos en su época)

iPhone (Apple)

Los usuarios de la manzanita también sufren el corte. Si tu iPhone no actualiza a iOS 15.1, te quedás afuera.

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Otras marcas afectadas

LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II.

Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II. Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2. Sony: Xperia M.

Xperia M. Motorola: Moto G (1ra Generación).

Cómo saber qué versión de Android o iOS tenés

No entres en pánico todavía. Antes de correr a buscar un equipo nuevo, verificá exactamente qué “motor” tiene tu celular hoy.

En Android:

Andá a Ajustes o Configuración. Buscá la opción Acerca del teléfono o Información del dispositivo. Tocá en Información de software. Ahí verás la “Versión de Android”. Si el número es menor a 5.0, estás en zona de riesgo.

En iPhone:

Ingresá a Configuración. Tocá en General y luego en Información. Fijate el número al lado de Versión del software. Si dice iOS 14 o inferior y no te deja actualizar más, el equipo ya no es compatible.

Dato clave: Aunque la app no se borre automáticamente el 1 de enero, dejarás de recibir actualizaciones críticas. Con el paso de los días, funciones básicas como las llamadas o la carga de multimedia empezarán a fallar hasta que la cuenta quede inhabilitada por seguridad.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Si confirmaste que tu equipo se despide de WhatsApp en 2026, tenés que actuar rápido para no perder tus fotos, audios y mensajes.

Hacé una Copia de Seguridad YA: No esperes al 1 de enero. Andá a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y asegurate de que se suba todo a tu Google Drive o iCloud. Exportá chats individuales: Si no vas a comprar un celular nuevo de inmediato, podés enviarte por mail los chats más importantes (con archivos adjuntos) para no perder esa información. Revisá actualizaciones pendientes: A veces, una actualización de sistema olvidada puede salvarte. Forzá la búsqueda de actualizaciones en el menú de tu teléfono; tal vez puedas saltar justo a la versión compatible.

Tabla resumen de compatibilidad 2026