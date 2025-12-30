Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario: cómo funcionará la nueva opción en cuentas @gmail.com

Los servicios digitales evolucionan de forma constante y, con ellos, las herramientas que millones de personas usan a diario para comunicarse y trabajar. En ese escenario, Google avanza con cambios que apuntan a darle mayor flexibilidad a sus usuarios, especialmente en uno de sus productos más utilizados.
Google permitirá cambiar el nombre de usuario en cuentas @gmail.com
Google comenzó a implementar una nueva opción que permitirá a los usuarios modificar el nombre de usuario de su dirección de correo electrónico @gmail.com, manteniendo la misma terminación. Se trata de un cambio relevante, ya que hasta ahora esta posibilidad estaba limitada únicamente a cuentas asociadas a dominios de terceros.
Según informó la compañía en su página de soporte, las direcciones que terminan en “@gmail.com” generalmente no podían cambiarse, algo que empieza a modificarse con esta nueva función, actualmente en fase de despliegue gradual.
Cómo funcionará el cambio de dirección en Gmail
La nueva opción permitirá actualizar el nombre de usuario sin afectar el contenido de la cuenta. Esto significa que los usuarios podrán adoptar una nueva dirección sin perder información previa.
Entre los puntos más importantes del funcionamiento se destacan:
- Se mantiene la terminación @gmail.com
- No se pierden correos, contactos ni historial
- La cuenta conserva todos los datos y configuraciones
- El acceso sigue siendo el mismo, con usuario y contraseña habituales
Este cambio busca facilitar el uso de la cuenta cuando el nombre original quedó desactualizado o ya no representa al usuario.
La dirección anterior quedará como alias
Una vez realizado el cambio, la dirección de correo original no se elimina, sino que pasa a funcionar como un alias. Esto implica que:
- Se podrá iniciar sesión con la dirección nueva o la antigua
- Los correos enviados a cualquiera de las dos llegarán a la misma bandeja
- No es necesario avisar de inmediato a todos los contactos
De esta forma, el proceso resulta más simple y evita inconvenientes en la comunicación cotidiana.
Límite de cambios y plazos establecidos por Google
Google estableció ciertas restricciones para evitar abusos de esta función. El cambio de nombre de usuario no será ilimitado.
Las condiciones principales son:
- El nombre de la cuenta se podrá cambiar hasta tres veces en total
- Entre un cambio y otro deberá transcurrir un plazo de 12 meses
- Una vez alcanzado el límite, no se podrán realizar nuevas modificaciones
Estas reglas buscan equilibrar flexibilidad para los usuarios y estabilidad del sistema.
Recomendaciones antes de modificar la dirección de Gmail
Desde la compañía recomendaron realizar una copia de seguridad antes de efectuar cualquier cambio en el nombre de la dirección de correo electrónico, como medida preventiva.
Además, es importante tener en cuenta que:
- La función aún no está disponible a nivel global
- El despliegue es gradual y depende de la región y del tipo de cuenta
- Algunos usuarios pueden tardar en ver habilitada la opción
Un cambio esperado por millones de usuarios
La posibilidad de cambiar el nombre de usuario en Gmail responde a una demanda histórica de los usuarios, que hasta ahora debían crear una cuenta nueva si querían una dirección diferente. Con esta actualización, Google amplía las opciones de personalización sin afectar la seguridad ni la información almacenada en la cuenta.