Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario: cómo funcionará la nueva opción en cuentas @gmail.com

Los servicios digitales evolucionan de forma constante y, con ellos, las herramientas que millones de personas usan a diario para comunicarse y trabajar. En ese escenario, Google avanza con cambios que apuntan a darle mayor flexibilidad a sus usuarios, especialmente en uno de sus productos más utilizados.

Google permitirá cambiar el nombre de usuario en cuentas @gmail.com

Google comenzó a implementar una nueva opción que permitirá a los usuarios modificar el nombre de usuario de su dirección de correo electrónico @gmail.com, manteniendo la misma terminación. Se trata de un cambio relevante, ya que hasta ahora esta posibilidad estaba limitada únicamente a cuentas asociadas a dominios de terceros.

Según informó la compañía en su página de soporte, las direcciones que terminan en “@gmail.com” generalmente no podían cambiarse, algo que empieza a modificarse con esta nueva función, actualmente en fase de despliegue gradual.

Cómo funcionará el cambio de dirección en Gmail

La nueva opción permitirá actualizar el nombre de usuario sin afectar el contenido de la cuenta. Esto significa que los usuarios podrán adoptar una nueva dirección sin perder información previa.

Entre los puntos más importantes del funcionamiento se destacan:

Se mantiene la terminación @gmail.com

No se pierden correos, contactos ni historial

La cuenta conserva todos los datos y configuraciones

El acceso sigue siendo el mismo, con usuario y contraseña habituales

Este cambio busca facilitar el uso de la cuenta cuando el nombre original quedó desactualizado o ya no representa al usuario.

La dirección anterior quedará como alias

Una vez realizado el cambio, la dirección de correo original no se elimina, sino que pasa a funcionar como un alias. Esto implica que:

Se podrá iniciar sesión con la dirección nueva o la antigua

Los correos enviados a cualquiera de las dos llegarán a la misma bandeja

No es necesario avisar de inmediato a todos los contactos

De esta forma, el proceso resulta más simple y evita inconvenientes en la comunicación cotidiana.

Límite de cambios y plazos establecidos por Google

Google estableció ciertas restricciones para evitar abusos de esta función. El cambio de nombre de usuario no será ilimitado.

Las condiciones principales son:

El nombre de la cuenta se podrá cambiar hasta tres veces en total

Entre un cambio y otro deberá transcurrir un plazo de 12 meses

Una vez alcanzado el límite, no se podrán realizar nuevas modificaciones

Estas reglas buscan equilibrar flexibilidad para los usuarios y estabilidad del sistema.

Recomendaciones antes de modificar la dirección de Gmail

Desde la compañía recomendaron realizar una copia de seguridad antes de efectuar cualquier cambio en el nombre de la dirección de correo electrónico, como medida preventiva.

Además, es importante tener en cuenta que:

La función aún no está disponible a nivel global

El despliegue es gradual y depende de la región y del tipo de cuenta

Algunos usuarios pueden tardar en ver habilitada la opción

Un cambio esperado por millones de usuarios

La posibilidad de cambiar el nombre de usuario en Gmail responde a una demanda histórica de los usuarios, que hasta ahora debían crear una cuenta nueva si querían una dirección diferente. Con esta actualización, Google amplía las opciones de personalización sin afectar la seguridad ni la información almacenada en la cuenta.